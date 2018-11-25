Yelken'de birinciler kürsüye çıktı

BODRUM, (DHA)

Bodrum Yalıkavak\'ta düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası\'nın ilk haftasında Optimist ve Laser sınıflarında kazananlar belli oldu.

Optimist genel kategorisinde Göztepe\'den Can Ertürk birinciliği elde ederken, optimist kızlarda zafer A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü\'nden Okyanus Arıkan\'ın oldu. Optimiz Junior\'da Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü\'nde Kutsal Güneş Kurnaz yarışları ilk sırada tamamları. Galatasaray\'dan Irmak Süvari Optimist Junior Kızlar\'da rakiplerini geride bıraktı. Laser 4.7 Genel\'de Karşıyakalı sporcu Derin Baytur birincilik kürsüsüne çıkmayı bildi.

Laser 4.7 Kızlar\'da Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü\'nden Zülal Alev Erkan, Kızlar Laser Radial Genel ve Genç\'te Galatasaray\'dan Ecem Güzel, Erkekler Laser Radial Genç\'te Fenerbahçe\'den Yiğit Yalçın Çitak, Laser Standard ve Laser Standard Genç\'te yine Fenerbahçe\'den Berkay Abay birinci sırayı elde etti. Birbirinden heyecanlı yarışlar sonunda dereceye girenler kupalarını Yalıkavak Marina\'da düzenlenen ödül töreniyle aldı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelkenlilerin denizin üzerinde yine muhteşem bir görüntü oluşturduğunu söylerken, bu sporu tercih eden çocuklara ve onlara destek olan velilerine teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)







