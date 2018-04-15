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Yelkencilerin mücadelesi nefesleri kesti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)- BODRUM Açık Deniz Yelken Kulübü'nce (BAYK) düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi'nin 5'inci ayak yarışları başladı

15 Nisan 2018 16:10

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla) (DHA)- BODRUM Açık Deniz Yelken Kulübü\'nce (BAYK) düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi\'nin 5\'inci ayak yarışları başladı. Yelkencilerin mücadelesi nefesleri kesti. İl gün yarışlarının sonunda geçen Mart ayında yapılan 4\'üncü ayak yarışlarında dereceye girenlere kupaları verildi.
Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen CFM-BAYK Kış Trofesi\'nin 5\'inci ayak yarışları Kara Ada açıklarından verilen start ile başladı. IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta 8 grup olarak yapılan beşinci ayak mücadelesine, 12 ilden 46 tekne ile 400 sporcu katıldı. Y7 ayrı etaptan oluşan ve her ayağı 2 gün süren organizasyonun ilk gün mücadelesinin ardından tekneler limana dönerken yarışta yelkencilerin verdiği mücadele nefesleri kesti.
4\'ÜNCÜ AYAKTA DERECEYE GİRENLERE KUPALARI VERİLDİ
İlk gün yarışmalarının ardından Milta Marina A.Ş. de düzenlenen törende, geçen 23-25 Mart\'ta gerçekleştirilen 4\'üncü ayakta ilk üç dereceye giren yelkencilerin kupa ödülleri verildi. Dördüncü ayak yarışlarında IRC-A 0\'da \"Comet A-Arkas M.A.T. Sailing Team\" isimli teknenin ekibi birinci oldu.
IRC-A 1\'de \'Define\', IRC-A 2\'de \'Aurora X\', IRC-A 3\'te \'İskorpit-Uk Sails-Team Matador\', IRC- B 1\'de \'Safinaz\', IRC- B 2\'de \'Blues 1- Çorlu Sailing Team\', IRC-B 3\'te \'Iceberk\', destek sınıfında ise \'Mırmır-Kechi Sailing Team\' isimli teknelerin ekibi birinci sırayı aldı. Yarışmalara bugün 5\'inci ayağın 12 millik etabı ile devam edilecek.

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