Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak: Gelen madalyalar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, "2020 Olimpiyatları için federasyon olarak madalya ümidi taşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir teknik yapılanmamız var. Gelen madalyalar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



2017 yılında yelken sporunda başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Özlem Akdurak, "Oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Gençlik sınıflarımız bizi sürekli onurlandırmaya devam ediyorlar. Bu yıl hem altın, hem gümüş madalya ile Dünya ve Avrupa şampiyonu çıkardık. Laser 4.7 ile sınırlı değil gençlerde şampiyonluklarımız. Bizim başlangıç sınıfımız olan optimistte de bir çok madalyayı ülkemize kazandırdık" şeklinde konuştu.

"Gelen madalyalar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları'na madalya umuduyla gideceklerini ifade eden Akdurak, "Çok uzun yıllardır ilk defa, en az 2-3 tane sınıfımızda sporcularımız test yarışlarında sürekli ilk 10'da yer alıyorlar. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir teknik yapılanmamız var. Gelen madalyalar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sporumuz zor bir spor. 2020 Olimpiyatları'nda madalyaları hem yelken camiamıza hem de ülkemize kazandırmak en büyük amacımız. Gerçekten bu konuda da ciddi bir emek sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Kulüplerimizin tesisleşmesiyle, kıyı kanunu ile ilgili bir problemimiz var"

Yelken sporuna destek veren birçok kurum olduğunu ancak bu yıl içerisinde bunları artırmak istediklerini ifade eden Başkan Akdurak, "Önümüzdeki olimpiyatlarda da 60 yılı geride bırakmanın ve ilk olimpiyat madalyasını da bu spora kazandırmanın gururunu yaşamak istiyoruz. Yelkene destek veren kurumlarımız var. Onlara gönülden teşekkür borçluyuz. Başta Spor Toto Teşkilatımız ve Bakanlığımız olmak üzere çok ciddi desteklerini alıyoruz. Aynı zamanda birçok sponsorumuz bize hem gençlik sınıflarında hem de olimpiyatlara giden yolda bize ciddi destek veriyorlar. 2018'de sponsor listemize kurumsal bir takım firmaların daha eklenmesini istiyoruz. Yelken sporu olarak özellikle kulüplerimizin güçlenmesiyle ilgili çok önemsediğimiz bir sorunumuz var. Bunu her platformda getirmek istiyoruz. Kulüplerimizin tesisleşmesiyle ilgili, kıyı kanunu ile ilgili bir problemimiz var. En büyük amacımız, önümüzdeki nesillerin önlerini açmakla ilgili. Bu kıyı kanununun bizim sporumuza istisna yaratabilecek şekilde eğer düzeltmesini gerçekleştirebilirsek, gelecek nesillerin önünü açmış, sporcularımıza layık olduğu tesisleri kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.