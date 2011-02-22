Yelken eğitiminde neler öğretiliyor

Garanti Emeklilik Hobi Kulüpleri'nin internet sitesi hobimlemutluyum.com'un program ortakları, yelken ve yelkencilik hakkında bilinmeyenleri, temel özelliklerini, faydalarını anlattı.
Yelken eğitiminin aşamaları nelerdir?
Yazlık yelken kıyafetleri nasıl olmalıdır?
Kışlık yelken kıyafetleri nasıl olmalıdır?
Yelken nasıl açılır?
Yelken için uygun rüzgar
Nerelerde yelken yapılır?
Seyire hangi ekipmanla çıkılır?
Yelkenli tekne nasıl hızlandırılır?
Tekneler arası iletişim
Dümdüz bir noktaya nasıl gidilir?
Denizde çatışma nasıl önlenir?
Yelkende navigasyon aletleri
İskeleye yanaşma anında ekip ne yapmalı?
Yelken nasıl demirlenir?
Yelken nasıl indirilir?