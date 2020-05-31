Yeliz Yeşilmen: Bergen benzetmemden sonra eşim bana çok kızdı, filmin kötü sonla bitmesini istemiyorum

MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Uğur Akbaş'ın eşi şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Şiddet gördüm mü?’ Detay vermem bana yakışmaz. Her evlilikte şiddet oluyormuş. Bergen benzetmemden sonra eşim bana çok kızdı." dedi.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında Yeşilmen, "Bir takım sorunlarımız oldu. Bu çığlığımla belki kendimi kocama duyurmuşumdur. Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. Bergen’e bunu yapan adam ile eşimi bir tutamam. Sinirle ağzımdan çıktı bir şeyler. ‘Şiddet gördüm mü?’ Detay vermem bana yakışmaz. Her evlilikte şiddet oluyormuş. Bergen benzetmemden sonra eşim bana çok kızdı. Rezil olduğunu düşündü. Kol kırılır, yen içinde kalır. Filmin kötü sonla bitmesini istemiyorum, umarım sorunlarımızı çözeriz.” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Uğur Akbaş'ın eşi şarkıcı Yeliz Yeşilmen, iyi niyetinin fazla kullanıldığını, sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Yeşilmen, "İyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakârlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" demişti.