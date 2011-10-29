Yeliz öldü, Dilara yaralı





T24- İzmir'in Narlıdere İlçesi’nde, alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Meslek lisesi öğrencisi Yeliz Henteş’in (18) öldüğü kazada, sürücü ile 2 kişi de yaralandı. Yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü çıkan sürücünün daha önce de bu yüzden ehliyetine bir kez el konulduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, bir markette su dağımı yapan evli ve 1 çocuk babası Tolga Mehmet Demiray (28), Yenişehir’deki Osman Yaşar Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Yeliz Henteş, Balçova Salih Dede Lisesi öğrencisi Dilara Aybattı (16) ve Uğur Karatop (22) dün gezip eğlenmek için buluştu. Bir süre birlikte eğlenen 4 arkadaş, saat 21.00 sıralarında Demiray yönetimindeki 35 H 9230 plakalı otomobille gezmeye çıktı. Narlıdere’den Balçova yönüne gittikleri sırada, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle araç kontrolden çıktı. Otomobil, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki İstikham Okulu Eğitim Merkez Komutanlığı yakınlarında, yol keranındaki bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.





Sürücü 1.80 promil alkollü





Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde araçtakilerden Yeliz Henteş’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Demiray, Dilara Aybattı ve Uğur Karatop ise ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karatop, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralılardan Dilara Aybattı’nın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Yapılan kontrolde 1.80 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Demiray’ın daha önce de bir kez alkollü araç kullanırken yakalandığı, 6 ay süreyle el konulan sürücü belgesini geri aldığı ortaya çıktı.





Araçtan bira şişeleri saçıldı





Kazanın ardından araçtan fırlayan bira şişeleri polis ekipleri tarafından toplandı. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç, çekici tarafından kaza yerinden kaldırıldı. Yeliz Henteş’in cesedi de cenaze aracıyla İzmir Mezarlıklar Müdürlüğü Morgu’na götürüldü.





Yeliz Henteş’in kazada yaşamını yitirdiğini öğrenen akrabaları ve arkadaşları geldikleri olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Genç kızın arkadaşları sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta Henteş’in adına sayfa oluşturup, duygularını paylaştı