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Eğitim

Yekta Saraç yeniden YÖK Başkanı

Saraç, 11 Kasım 2014 tarihinde YÖK başkanı olarak seçilmişti

20 Temmuz 2017 20:07

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açıkta bulanan YÖK Başkanlığı ve üyeliğine seçim yaptı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık bulunan YÖK Başkanlığına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin (c) fıkrası uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ı, YÖK üyeliğine de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin b/1 bendi uyarınca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir'i seçti.

Yekta Saraç kimdir?

İstanbul'da, 21 Mart 1963 tarihinde doğan Yekta Saraç, lisans eğitimini 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. 3 Aralık 1985'te aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Saraç, 1987-1991 yılları arasında doktora eğitimini aldıktan sonra, 25 Haziran 1992 tarihinde yardımcı doçent, 04 Ekim 1994'de doçent ünvanını kazanarak, 2000 yılında profesör oldu.

Saraç, 2005-2006 yıllarında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesinde görev yaptığı sırada 19 Ekim 2005'te YÖK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Saraç, 19 Ekim 2010'da da ikinci defa YÖK üyeliğine atandı. 13 Mart 2008'den itibaren YÖK Yürütme Kurulu üyesi ve 21 Ocak 2010'dan itibaren ise YÖK Başkan Vekilliği görevini yürüten Saraç, 6 Kasım'da Gökhan Çetinsaya'nın Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanması ile vekaleten YÖK Başkanlığına getirildi.

Basılı 8 kitabı ve pek çok dergide yayınlanan alanıyla ilgili makaleleri bulunan Saraç'ın uzmanlık alanı Eski Türk Edebiyatı, metin şerhi, belagat-retoriktir.

 

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