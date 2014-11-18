Yeni Yök Başkanı Saraç birincileri değiştirdi, Erdoğan 8 üniversiteye yeni rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 üniversiteye YÖK'ün önerdiği adaylar arasından atama yaptı. 6 üniversitenin rektörü değişmezken, 8 üniversitede değişikliğe gidildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Anayasa'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından 14 üniversitenin rektörlüğüne atama yaptı.



Buna göre; Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cavit Bircan, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Özdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mahmut Özer, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mustafa Şahin, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Haluk Görgün, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mustafa Güden, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Sami Özcan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Durmuş Deveci, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Yalçın Karayağız, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

8 üniversitede yapılan rektörlük seçiminde birincileri değiştirdi

Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanan Gökhan Çetinsaya’nın yerine YÖK Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Yekta Saraç, rektörlük seçimlerinin tamamlandığı 14 üniversiteye rektör atanabilmesi için Cumhurbaşkanlığına gönderdiği 8 üniversitenin aday sıralamasını değiştirmişti. Buna göre az oy alarak arkada sırada kalan adaylar 1’nci sıraya çekilirken seçimlerde en çok oy alan adayların sıralaması geriye itildi. Saraç, YÖK başkanlığını vekaleten yürüttüğü dönemde Tayyip Erdoğan’ı arayarak İstanbul Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri ile ilgili talimat almak istediği iddiasıyla da gündeme gelmişti.