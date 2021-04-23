Yekta Kopan'ın 16 konuklu 'Oscar özel' yayını YouTube'da canlı yayınlanacak

Yekta Kopan, sinema, tiyatro ve YouTube dünyasından tanınmış isimleri bir araya getirdi. Kopan, 25 Nisan Pazar günü Cem Yılmaz, Armağan Çağlayan ve Mert Fırat gibi isimlerle Oscar'ı konuşacak.

Film endüstrisinin en prestijli ödülü olarak anılan Oscar Ödülleri bu sene 93. kez düzenleniyor. Türkiye saati ile 25 Nisan Pazarı 26 Nisan Pazartesi gününe bağlayan gece düzenlenecek olan etkinlikte yılın en iyileri belli olacak.

Sinema, tiyatro ve YouTube dünyasından tanınmış isimler, Oscar Ödül Töreni öncesinde Yekta Kopan’ın ev sahipliğinde YouTube’da buluşacak. 25 Nisan Pazar gecesi saat 22.00’da başlayacak Oscar Özel Yayını'na Cem Yılmaz, Armağan Çağlayan, Melikşah Altuntaş, Barış Özcan, Mert Fırat gibi ünlü isimler konuk olacak. Canlı yayın Tekno Safari, Timur Akkurt, Coşkun Aral Anlatıyor ve Şenay Akkurt YouTube kanalları ile Timur Akkurt ve Şenay Akkurt Facebook sayfalarından gerçekleşecek.

16 konuklu yayın

Yekta Kopan’ın ev sahipliğinde başlayacak olan özel yayına Cem Yılmaz, Armağan Çağlayan, Cemre Ebüzziya, Zeynep Atakan, Ceylan Atınç, Şebnem Bozoklu, Ünsal Ünlü, Kerem Ayan, Melis Behlil, Barış Özcan, Mert Fırat, Ege Başaran, Umur Çağın Taş, Melikşah Altuntaş, Hande Doğandemir ve Barbaros Tapan konuk olacak.

Yayın, tamamen ücretsiz olarak YouTube ve Facebook üzerinden izlenebilecek.