Yekster Twitter'da paylaşım rekoru kırdı

Zengin Kürt klasik müziği arşivi ile kullanıcılarına internet üzerinden bulamadıkları sesleri dinleme imkanı sunan yekster.com sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşım rekorları kıran müzik platformu yekster.com 'kürt Fizy'si' olarak adlandırılıyor.

Kullanıcılarına internet üzerinden erişemedikleri binlerce müzik eserine ulaşabilme imkanı sunuyor. Klasik ve popüler Kürtçe eserlerin yanısıra henüz dijital kaydı dahi olmayan Dengbej'lerin eserlerini internete taşıyan Yekster, 1 milyona uzanan repertuarıyla dikkat çekiyor.

'Platforma guhdarkirina muzîka Kurdî ya herî mezin a cîhane' (Dünyanın en büyük Kürtçe müzik platformu) iddiasıyla yayına başlayan Yekster'in öncelikli amacı ise 'klasik Kürt ve dengbej müziğini tanıtmak'.

Twitter ve Facebook'ta son günlerde en çok paylaşılan sitelerden olmayı başaran Yekster, özellikle Twitter'da büyük beğeni topladı.

Çay içerken dinlemelik ne varsa var burda: @yekster_

Büroda doyasıya Kurdî müzik qeyfi. Spas @yekster_

Kürt işi fizy yapmışlar,arşivleri de sağlam. Tebrik ederim... @yekster_

@yekster_ Muhteşem bir çalışma. şiddetle önreriyorum.:)

Kapitalizmin fizy si varsa Kürdün @yekster_ i var.

@yekster_ Çok Harika Olmuş ya hayatımda bukadar güzel müzikler dinlememiştim. Bize dinleme şansını yarattığı için yekster e çok tşk ederim..

Yekster bana premium üyelik vermez ise Anti Yekster kampanyası başlatcam .p :)

@yekster_ iste bunlar hep halka hizmet, saolun var olun :)

kürtçe müzik dinlemek için yeni ve güzel bir site: http://yekster.com dengbêj de jî var (;

Çok zengin Kürtçe şarkı arşivi ile yeni bir site açılmış. Emeği geçen emek verenlere teşekkür ederiz. http://yekster.com

@yekster_ tam istediğim gibi olmuş resmen ya emeğinize sağlık:)

Aradığım her kürtçe ezgiyi bulyorum bence bakmalısınız,hem benim çığırdıklarım bile var,kürtçe ne bulmuşsa koymuş!:P http://yekster.com

yekster.com Kürtçe müzik arşivi! Kullanışlı bir site. fizy benzeri.