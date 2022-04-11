"YEKDEM'de dolar bazlı teşvikler uzatılmasaydı, elektrik fiyatları bu kadar yüksek olmayacaktı"

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yılbaşından bu yana tartışma konusu olan elektrik fiyatlarının 2016'da süresi uzatılan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında dolar bazlı garantilerin uzatılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Toker, dolar bazlı garantiden TL bazlı garantiye geçildiğini ancak bu konuda geç kalındığını ifade ederek şöyle dedi:

"İsmet Turan ile Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu geçtiğimiz sonbaharda 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları için Uygulanan Teşvik Mekanizmalarında Süre Boyutunun Ekonomik Etkileri' başlıklı bir ortak makale yayımladı.

Uluslararası konferansta da sunulan bu makalede, süre uzatımının elektrik faturalarında yol açtığı ek artış analiz edildi.

Turan'a dolar bazlı teşvikler ilk ilan edildiği gibi 2016 yılında sona erdirilip uzatılmasaydı ne olacağını sordum:

Üç maddeyle yanıtladı:

– En az 20 milyar dolar tasarruf edilecekti.

– Elektrik zamları bu kadar yüksek olmayacaktı.

– Enflasyona yansıması bugünkünden çok daha düşük olacaktı."

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