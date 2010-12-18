Yehya Saade, yüksek gerilime kapılarak öldü

T24 - İzmir'deki Alsancak garında klip çekimi yapan Lübnanlı ünlü yönetmen Yehya Saade hayatını kaybetti. Garda sergilenen ve Atatürk´ün de kullandığı vagonun bağlı olduğu tarihi lokomotifin üzerine çıkan yönetmen, 25 bin voltluk akıma kapıldı.











Lübnanlı klip ve film yönetmeni Yehya Saade, klip çekmek için İzmir'deki Alsancak garına gitti.

Aslında klibi Haydarpaşa garında çekecekti. Ancak gardaki yangın nedeniyle yönetmen, sahne olarak Alsancak garını seçti.

Yönetmen, Lübnanlı fotomodel ve sanatçı Maya Diab'a çekilecek klip için inceleme yapmaya başladı.

Klibinde eski bir buharlı lokomotif kullanmak isteyen Yehya Saade, garda sergilenen Atatürk´ün kullandığı vagonun da bağlı olduğu buharlı lokomotifi beğendi.

Lokomotifi inceleyen yönetmeni yardımcıları uyardı. Ancak o sırada yönetmen, başının üstünden geçen 25 bin voltluk yüksek gerilim hattını farketmedi, akıma kapıldı.

O anlar garın güvenlik kamerasına da yansıdı. Tele değmemesine rağmen çok yaklaştığı için akımın çarptığı yönetmen Saade, kurtarılamadı.

Maya Diab ve çekim ekibini şoke eden olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



