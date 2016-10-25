‘Yeğeninin yüzüne asit döken enişte’ davası karar için ertelendi

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl 7 Ekim tarihinde lüks restoranda eşinin 3 yaşındaki yeğeni Y.K.'ya kimyasal saldırı düzenlediği iddiasıyla, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçlarından 24.5 yıl hapis istemiyle yargılanan "asitçi enişte", Cihan Araçman'ın davası karara kaldı.

Habertürk’ten Kurthan Demir’in haberine göre, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cihan Araçman, müştekiler Cenk Kocakaya ve Işıl Güven ile taraf avukatları katıldı. Mağdur Y.K.'nın ailesinin avukatı Rahşan Sertkaya Daniş, mahkeme heyetine 24 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen 7 sayfalık yeni bir rapor sundu.

Raporda, vücut yüzeyine doğrudan teması sonucunda vücudun değişik bölgelerine 2. ve 3. derece yanıklara neden olan kimyasal madde (sülfirik asit) yaralanmasının kişinin; yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğu, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı vurgulandı.

Raporda ayrıca, ‘'Yüz bölgesinde ileri derecede deformasyona sebep olan kimyasal yanığın yüzün daimi değişikliği niteliğinde olduğu, göz bölgesindeki yaralanmanın her bir göz için ayrı ayrı organlardan birinin işlevini yitirilmesi niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır'' denildi.

Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu, mahkeme heyetinde yeni görevlendirmeler olduğu ve heyet değişikliği sebebiyle kararı bir sonraki celseye bıraktı. Karar duruşması 1 Aralık günü yapılacak.

Savcı, 23 yıl hapis istemişti

Temmuz ayında yapılan duruşmada mütalaa veren savcı, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ile "kasten yaralama" suçundan sanığın 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Sanığın tahliye talebi de reddedilmişti. Olayda bir gözünü kaybeden Y.K.'nın annesi Işıl Güven, sanığın, hiçbir indirim maddesi uygulanmadan ‘tasarlayarak canavarca hisle zehirli madde kullanarak öldürme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istemişti.