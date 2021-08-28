Yeğenini yardımcısı olarak atayan AKP'li belediye başkanı: Özel bir durum yok

Konya'da AKP'li Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, yeğeni Bülent Ersöz’ü başkan yardımcısı olarak atadı. AKP’li Candan, atamaya ilişkin olarak, “3 belediye başkan yardımcılığımızdan birisi boştu. Biz de kendisini boş olan belediye başkan yardımcılığı görevine getirdik. Atamada özel bir durum yok” dedi.

30 Ağustos 2021 tarihinde belediye başkanlığı görevine başlayan Recep Candan, yaklaşık 4 ay önce yeğeni Bülent Ersöz'ü başkan yardımcısı olarak atadı. Ersöz'ün ismi belediyenin resmi internet sitesinde de 3 belediye başkan yardımcısının arasında yer aldı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre; yeğeni Bülent Ersöz'ün başkan yardımcılığına atanmasına ilişkin konuşan Candan, atamanın özel bir durum olmadığını söyledi.

Candan şöyle konuştu:

“Bizim bilgilerimiz açık. Bülent Bey Güneysınır'da da başkan yardımcısıydı. Oradan geldi ve bu atamada özel bir durum yok. 3 başkan yardımcımız vardı. Bunlardan birisi boşalınca Bülent Ersöz'ü bu göreve getirdik”.