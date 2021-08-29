Yeğenini belediye başkan yardımcısı olarak atayan AKP’li Candan: Atamada özel bir durum yok

Konya'da AKP'li Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, yeğeni Bülent Ersöz’ü başkan yardımcısı olarak atadı. Candan atamaya ilişkin olarak, “3 belediye başkan yardımcılığımızdan birisi boştu. Biz de kendisini boş olan belediye başkan yardımcılığı görevine getirdik. Atamada özel bir durum yok” dedi.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci’nin haberine göre, Candan, “Bizim bilgilerimiz açık. Bülent Bey Güneysınır'da da başkan yardımcısıydı. Oradan geldi ve bu atamada özel bir durum yok. 3 başkan yardımcımız vardı. Bunlardan birisi boşalınca Bülent Ersöz'ü bu göreve getirdik” ifadesini kullandı.