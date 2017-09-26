Yeğenini başına balta ile vurarak öldüren amca tutuklandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde, 48 yaşındaki Mustafa Kirazkırmızı\'yı başına tarlada balta ile vurarak öldüren kişinin, amcası 82 yaşındaki Cuma Kirazkırmızı olduğu ortaya çıktı.

Belediye temizlik işçisi Mustafa Kirazkırmızı, geçen 22 Nisan günü Kızılpınar bölgesinde kendisine ait tarlada çalışırken başına balta ile vurularak öldürüldü. Cinayet ardından çalışma başlatan polis, ölen Kirazkırmızı\'nın amcası Cuma Kirazkırmızı’nın ayakkabısında kan olduğunu gördü. Sorgusunda cinayet işlemediğini söyleyen amcanın ayakkabısı alınarak kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede Cuma Kirazkırmızı, ayakkabısındaki kan damlasının öldürülen Mustafa Kirazkırmızı’nın DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu itiraf eden amca, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli amcaya getirilişi sırasında adliye önünde saldırmak isteyen yakınları ise polislerce güçlükle engellendi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Cuma Kirazkırmızı tutuklandı.



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