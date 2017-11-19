Yeğenine tecavüz etmekle suçlanan imam: Ben uyurken rızam dışında ilişkiye girmiş, şikâyetçiyim!

Erzurum'da yeğenine tecavüz etmekle suçlanan imam A.İ., savunmasında "Anneme ait köye tek başıma gittim. Eşim yanımda değildi. Akşam saatlerinde uyumak için odalardan birine gittim. Uyurken kendisi odama girmiş. Ben farkında olmadan pantolonumu sıyırarak rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş" dedi. Yeğeninin doğurduğu bebeğin yüzde 99.99 babası çıkan imam, "Kendisi kaldığım odaya gelerek rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girmiştir. Asıl ben ondan şikayetçiyim" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 9 Mayıs 2017’de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını belirten yeğen, şikayet dilekçesinde şunları anlattı:

"Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde köyde hasta olan birini ziyaret için anneannem, annem, dayım, yengem ve3 çocuğu evden ayrıldı. Ben tek kaldım. Yarım saat sonra dayım eve geldi. Televizyon izlerken odaya gelen dayım battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. ’Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın’ deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye birşey diyemedim. Malazgirt’ten sürekli Erzurum’a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemen konusunda tehditlerine devam etti.

"Dayanamayıp anneme ve ablama anlattım"

Hareketlerim ve duygusal durumum nedeniyle ailem sebebini sormaya başladı. Dayanamayıp anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu’na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum."

İmam, bebeğin yüzde 99.99 babası çıktı

Hakkında şikayet olduğunu öğrenen dayı A.İ., Malazgirt Müftülüğü’ne dilekçe vererek görevinden istifa etti. Telefonlarını kapatan tecavüzcü imam ortadan kayboldu. A.İ.’nin Malazgirt’teki kurum amirinin bilgisine başvuran polisler, İlçe Müftüsü’nün duyumunu tutanak altına aldı. A.İ.’nin Malazgirt’ten ayrılırken "Erzurum’a gidip, tüm herkesi öldüreceğim" dediği iddia edildi.

Otomobiliyle kaçan A.İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ’da yakalanarak Erzurum’a getirilen A.İ., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.İ., yeğeni ve evlatlık verilen erkek bebekten alınan kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’na gönderildi. Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın’da yapılan DNA incelemesinde bebeğin yüzde 99.99 A.İ.’nin oğlu olduğu tespit edildi.

"Asıl o bana tecavüz etti"

Ablasının kendisini şikayet ettiğini öğrenince Diyanet İşleri’ndeki görevinden kurumunun zarar görmemesi için istifa ederek ayrıldığını söyleyen A.İ., yeğeninin iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü.

Yeğeni ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia eden A.İ. kendini şöyle savundu:

"Anneme ait köye tek başıma gittim. Eşim yanımda değildi. Akşam saatlerinde uyumak için odalardan birine gittim. Uyurken kendisi odama girmiş. Ben farkında olmadan pantolonumu sıyırarak rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş. Uykulu olduğum için olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Amacım, kaçmak değildi. Çok kızgın olduğumdan kimseyle görüşmemek içim telefonumu kapattım. Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendisi kaldığım odaya gelerek rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girmiştir. Asıl ben ondan şikayetçiyim."