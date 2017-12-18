Yeğenine tecavüz etmekle suçlanan dayıya 20 yıl hapis istemi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da, ablasının 23 yaşındaki kızına tecavüz ederek hamile bırakmakla suçlanan, evli, 2 çocuk babası imam 41 yaşındaki A.İ.\'nin \'nitelikli cinsel saldırı ve tehdit\' suçlarından 20 yıla kadar hapsi istendi. Suçlamaları kabul etmeyen A.İ., \"Uyurken odama girmiş. rızam dışında ilişkiye girmiş. Asıl ben ondan şikayetçiyim\" dedi.

Erzurum\'da yaşayan genç kız, geçen 31 Temmuz\'da Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek imam dayısı A.İ.\'nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirterek şikayetçi oldu. Dayısının tecavüzü ile hamile kaldığını anlatan kimliği açıklanmayan genç kız, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017\'de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını belirten genç kız, \"Dayım ile anneannemin yaşadığı köye gittik. Akşam saatlerinde evde yalnızken dayım geldi. Televizyon izlerken battaniyeyi yüzüme kapatarak tecavüz etti. \'Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın\' deyip çıktı. O an korktuğum için kimseye birşey diyemedim. Görev yaptığı Muş\'un Malazgirt ilçesinden sürekli Erzurum\'a gelip benimle yalnız kaldığında şikayet etmemem konusunda tehditlerine devam etti. Dayanamayıp yaşadıklarımı anneme ve ablama anlattım. Hastaneye gittik ve 6 aylık hamile olduğumu öğrendim. Yasal süreyi geçirdiğimiz için kürtaj olamadım. Mayıs ayında doğum yaptım ve bebeği Sevgi Evleri Çocuk Yurdu\'na bıraktım. Öz dayımdan şikayetçiyim ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum\" diye konuştu.

BEBEĞİN YÜZDE 99.99 BABASI ÇIKTI

Yaşananlar üzerine hakkında şikayet olduğunu öğrenen dayı A.İ., Malazgirt Müftülüğü\'ne dilekçe vererek görevinden istifa etti. A.İ.\'nin Malazgirt\'ten ayrılırken, \"Erzurum\'a gidip, herkesi öldüreceğim\" dediği öne sürüldü.Telefonlarını kapatarak ortadan kaybolan imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elazığ\'da yakalanan A.İ., sorgusunun ardından geçen 11 Ağustos\'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.İ., yeğeni ve evlatlık verilen erkek bebekten alınan kan örnekleri, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı\'na gönderildi. Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığın\'da yapılan DNA incelemesinde bebeğin yüzde 99.99 A.İ.\'nin oğlu olduğu tespit edildi.

SANIK: RIZAM DIŞINDA İLİŞKİYE GİRDİ ŞİKAYETÇİYİM

A.İ. hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, A.İ.\'nin \'nitelikli cinsel saldırı\' suçunda 18 yıla kadar, \'tehdit\' suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede ifadesine yer verilen A.İ., ablasının kendisini şikayet ettiğini öğrenince Diyanet İşleri\'ndeki görevinden kurumunun zarar görmemesi için istifa ederek ayrıldığını söyledi. Yeğeninin iddialarının asılsız olduğunu öne süren A.İ. kendini şöyle savundu:

\"Kendisi ile gönül ilişkimiz vardı. Anneme ait köye tek başıma gittim. Eşim yanımda değildi. Akşam saatlerinde uyumak için odalardan birine gittim. Uyurken kendisi odama girmiş. Ben farkında olmadan rızam dışında cinsel ilişkiye girmiş. Uykulu olduğum için olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamıyorum. Amacım, kaçmak değildi. Çok kızgın olduğumdan kimseyle görüşmemek içim telefonumu kapattım. Suçlamaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kendisi kaldığım odaya gelerek rızam dışında benimle cinsel ilişkiye girmiştir. Asıl ben ondan şikayetçiyim.\"

\'İFTİRA ATMASINI GEREKTİRECEK DURUM YOK\'

İddianamede Cumhuriyet savcısı, dayı A.İ.\'nin şikayetçi genç kadının kendisine zorla tecavüz ettiğine ilişkin savunmasının, hayatın olağan akışına aykırı ve suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu söyledi. Şikayetçinin hiçbir husumeti bulunmadığı öz dayısına bu denli iftira atmasını gerektirecek bir nedenin bulunmadığına dikkati çeken savcı, A.İ.\'nin yeğenine rızası dışında nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. A.İ.\'nin 28 Aralık\'ta yargılanmasına başlanacak.

