Yeğenine şehirlerarası otobüsle el bombası gönderen dayı tutuklandı

Bursa'da şehirlerarası bir otobüse verilen koliden çıkan el bombasını gönderdiği tespit edilen İ.E. tutuklandı. Bombayı yeğenine gönderdiği belirlenen İ.E. "Bombayı ben koymadım. Kimin koyduğunu da bilmiyorum" dedi.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yanında bir çocukla gelen M.Y., Muş'tan yolcu otobüsüyle dayısı tarafından gönderilen koli ve eşyaları peronda teslim aldı. M.Y. ve beraberindeki çocuk, ardından yanlarındaki koli ve eşyalarla terminale giriş yaptı. Burada özel güvenlik görevlileri X-Ray cihazından geçirilen kolide el bombası bulunduğunu belirledi. M.Y. ve çocuğu durduran görevliler, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha Uzmanları, el bombasına el koydu. Gözaltına alınan M.Y.'nin diğer eşyaları dikkatle incelenirken, el bombasının bulunduğu koliden parmak izi alındı.

“Bombayı kim koydu bilmiyorum”

Bursa Terörle Mücadele Şube Ekipleri, koliyi teslim alan M.Y.'nin ifadesinden yola çıkarak göndericinin Muş'taki dayısı İ.E. olduğunu belirledi. Ekipler, Muş'a giderek İ.E.'yi gözaltına alıp Bursa'ya getirdi. İfadesi alınan İ.E., ''Bursa'ya taşınıyorum. Bu yüzden eşyalarımın bir kısmını kargoya, bir kısmını da otobüslere veriyorum. Yeğenim M.Y.'ye kıyafet ve ev eşyası dolu koliler yolladım. İçerisinde el bombası varmış. Bomba bana ait değil. Bombayı kimin koyduğunu bilmiyorum'' dedi. Adliyeye sevk edilen İ.E., tutuklanırken, koliyi almaya gelen M.Y. ise serbest bırakıldı.