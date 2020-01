Yeğenine asitli saldırının faili: Şaka ve eğlence amaçlı!..

Ataşehir’deki ünlü bir lokantada 3 yaşındaki çocuğun üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle İntel Pazarlama Müdürü Cihan Araçman hakkında, "Çocuğu ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçlarından toplamda 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Araçman, olayın nasıl geliştiğini anlatırken, “Eğlenmek ve şaka yapmak için boya kutusunu çıkardım. Y.K.’ya elini açmasını söyledim. O anda boya dökülmedi. Sonra kutuyu sıktım, sıkmamla birlikte boya olarak bildiğim şey fışkırdı, yüzüne denk geldi. Y.K. gülümseyince normal bir şekilde dönüp yerime oturdum" diye ifade verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Cihan Araçman, mağdur Y.K.’nın annesi Işıl Güven, babası Cenk Kocakaya, diğer mağdur çocukların aileleri ve taraf avukatları katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

“Özür dilerim”

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Cihan Araçman, evli, 1 çocuklu olduğunu söyleyerek, üniversite mezunu olduğunu ve pazarlama işiyle uğraştığını ifade etti. Savunmasına başlamadan önce söz alan Araçman, "Her şeyden önce çocukların eğlencesi için şaka amaçlı böyle bir sey yapmışken, bu olay nedeniyle huzurunuzda bulunmaktan çok üzgünüm. Hem çocuğun kendisinden, annesi ve babasından, kendi ailemden ve kamuoyundan özür dilerim" dedi.

“Eğlenmek ve şaka yapmak için...”

2009 yılından itibaren Y.K.’nın ailesini tanıdığını söyleyen Araçman, "Her hafta ailecek bir araya gelip yemek yerdik" dedi. Olayı anlatmaya başlayacağı esnada ise mahkeme başkanı sanığa, "Ne oldu da böyle bir olay gündeme geldi" diye sordu.

Mağdur Y.K.’nın annesinin kardeşiyle evli olduğunu ifade eden Araçman, "Eşimin önerisiyle bu restoranı tercih ettik. Daha önce plan yapmadım. Olay günü restorana gittiğimizde eşim çocukları çocuk oyun alanına bıraktı. Yemek esnasında eşim bana mesaj attı ve yemeklerden memnun olmadığını söyledi. Ben de yemeklere bakmak için giderken oyun salonunu gördüm. O sırada gidip oğluma baktım. Oyun salonuna girerken 3 bakıcı abla vardı. 3-4 adım attım. Çocuklarımız oynuyordu. İyi olduklarını gördüğümde dönüp yerime oturacakken ablaların yüz boyadığını gördüm. Tesadüfen o an montumda plastik boya kutusu içinde bulunan boyayı fark ettim. Eğlenmek ve şaka yapmak için boya kutusunu çıkardım. Y.K.’ya elini açmasını söyledim. O anda boya dökülmedi. Sonra kutuyu sıktım, sıkmamla birlikte boya olarak bildiğim şey fışkırdı, yüzüne denk geldi. Y.K. gülümseyince normal bir şekilde dönüp yerime oturdum" diye konuştu.

Hakim: Kendi çocuğuna da yaptın mı?

Bu sırada üye hakim sanık Araçman’a "Kendi çocuğunun da suratına aynısını yaptın mı" diye sordu. Araçman, "Boya istem dışı fışkırınca içinde bir şey kalmadı. Kendi çocuğumun eline de dökecektim, o yüzden oğluma yapamadım" dedi. Hakim "Kutuyu daha önce kontrol ettin mi, kendi eline yüzüne sürdün mü" diye de sordu. Araçman, "Kontrol etmedim. Üzerinde boya yazıyordu" diye cevap verdi.

“Herkesin ağladığını görünce korktum”

Olayın devamını da anlatan Araçman, "Sonrasında Y.K.’yı masaya getirdiklerinde yüzünde boya vardı, gözü açıktı. Annesi Işıl da tuvalete gidip yüzünü silmeye götürdü. Sonra da tuvaletten dışarı doğru fırladı. ’Ne oldu’ diye sorunca ’Boya alerji yaptı galiba. Hemen hastaneye götürmem lazım’ dedi. Masaya dönüp insanlara haber verdim. En yakın hastaneye gittim, bulamayınca diğer hastanelere de baktım. Sonra restorana geri döndüm. Eşim arayıp Kartal’daki hastanede olduklarını ve Y.K’nın yüzünde yanıklar olduğunu söyledi. O sırada çok üzüldüm, boya diye bildiğim şeyinin başka bir şey olma ihtimalini düşünüp çok korktum. Hastaneye gittiğimde etrafta herkesin ağladığını görünce iyice korktum. Y.K. iyi olursa herkese anlatırım diye düşündüm. Benim boyamdan dolayı olup olmadığını da bilemedim" diye konuştu.

“Gerçek dışı nedenler yaratıp itiraf etmemi istediler”

Araçman savunmasına şu şekilde devam etti: "Eğer zarar verici bir şey olacağını bilseydim o kadar kameranın, kendi çocuğumun olduğu bir yerde böyle bir şey yapmazdım. Y.K.’nın iyileşmesi için her şeyi yaptım, hergün hastaneye gittim. Art niyetli olan birisi böyle davranmazdı. 5 gün boyunca hiç uyumadım. Tüm cesaretimi toplayıp önce eşime ve anneme durumu anlattım. Eve geldiğimde de polisler vardı, burada anlattığım gibi onlara da anlattım. Bu olay için polisler gerçek dışı nedenler yaratıp itiraf etmemi istediler. ’Baldızınla ilişkin mi var, çocuğun anne babasının boşanmasının sebebi sen misin’e kadar getirdiler. Emniyette en son ’Çocuğu mu kıskandın’ dedikleri için ’Evet’ dedim. Çok bitkin durumdaydım"

“Bu bir kazadır”

Araçman, "Bu bir kazadır. Savcılık bile bu olayı öyle bir kurguladı ki. 7.5 aydır tutukluyum. Y.K.’nın sağlığına kavuşması ve eski günlerdeki gibi oğlumla gülüp oynayabilmesini istiyorum. Y.K. ve ailesinin maddi-manevi yanında olmak istiyorum. Böyle bir acı yaşattığım için çok özür dilerim. Y.K.’ya benim çocuğumdan daha fazla ilgi gösterildiği için kıskandığımdan dolayı bu şekilde davrandığım yönündeki beyanlarım doğru değildir. Şaka olsun diye boya zannettiğim şeyi eline dökmek istemiştim. Amacımı aşan ve bu aşamaya gelen olay nedeniyle özür dilerim" diye konuştu.

Savcı: Şaka yapacaksan neden sıkıp gittin?

Maddenin sanığın cebinde olduğunu söylemesi üzerine Üye hakim, "Onun cebinde olmasından rahatsızlık duymadın mı, çok ciddi zararlar vermiş çocuğa. Sülfrik asit olduğu iddia ediliyor" diye sordu. "Üzerinde kahverengi boya yazıyordu. Kontrol etmedim." dedi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı, "Çocuğa şaka yapacaksan neden hemen odadan çıktın, hemen sıkıp gittin? Neden benzin istasyonuna uğradın" diye sordu. Cihan Araçman ise, "Elim yanıyordu, yanık acısını diş macunu geçirir diye alıp sürdüm" dedi.

Duruşmada söz verilen Y.K’nın annesi Işıl Güven ise, "Sanığın beyanını ilk kez dinliyorum. Olaydan sonra ilk kez görüyorum. Bir insanın cebinde neden boya kutusu taşıdığını merak ediyorum. Boya sıktıktan sonra neden gidersiniz? 2 gözünü kaybettiği söylendiğinde neden olayı bize anlatmamıştır? Oğlum evde hastayken gelip odasına girip "Naber koçum" nasıl diyebilir? " dedi.

Duruşma salonundakiler gözyaşlarını tutamadı

Oğlunun tedavisinin hala devam ettiğini söyleyen anne Güven, "Biz evimizde ’Cihan’ adı geçen şarkılar bile dinletmiyoruz. Bu yaşta insanlardan korkmasını istemiyoruz. Allah bizim yardımcımız olsun. Oğlumun eniştesinden neden çekindiğini her zaman merak ediyorduk. Pedagogların da söylediği ’Eniştesiyle yalnız bırakmayın’ demek olmuştu. Ama nasıl bir nefrettir o kadar çocuğun bulunduğu salonda o cebinde bulunduğu maddeyi atıp hiçbir şey olmamış gibi yemeğe dönmüştür. Bu olayı görenlerden Allah razı olsun, kameralar çalışmıyor çünkü. Evde kullanılan boyayı bir çocuğa sıkmazsınız diye düşünüyorum. Kelimeler bulamıyorum oğlumun durumuna. Tedavi görüyor. 7 hafta yüzü gözü dikişlerle hastanede kaldı. ’Beni öldürün başka bir çocuk alın’ diye bağırıyordu. 3,5 yaşında ama 30 yaşında bir çocuk gibi. ’Eniştem bana bir şey sıktı, her şey duman oldu’ dedi. Hamurla eniştesini yapıyor yanına çakmak koyuyor ’Eniştem beni yakar’ diyor. 2 yaşındayken de her eniştesini gördüğünde ağlama krizine giriyordu. Oğlumun can güvenliğinden ciddi şekilde endişelerim var. Başladığı işi bitirip bitirmeyeceğinden emin değilim" dedi.

Bu sırada duruşma salonunda izleyici olan kişilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

“Görüşmeseydiniz...”

Bunun üzerine bir diğer üye hakim, anneye, "Eniştesini görünce ağlıyormuş. Niye görüşmeye gittiniz, görüşmeseydiniz, çocuğunuzdan daha mı önemli" diye sordu. Anne ise, "Biz ailecek görüşüyorduk. Benim oğlum sakallı insanlardan da korkuyordu. Biz hep iyi düşündük ama yalnız da bırakmadık. Bu da bizim günahımız" dedi.

Baba Cenk Kocakaya ise, "Samimiyetine inanmıyorum. Çocuğuma karşı kıskançlığı olduğunu düşünüyordum. İlk fırsatta yaptı. Olayı kurgulamış. Kendisiyle herhangi bir husumetimiz olmamıştı. Ama iyi dostum da değildi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Diğer aileler de şikayetçi oldu

Duruşmada savunmasını yapan sanık Cihan Araçman ve sonrasında ifade veren mağdur Y.K.’nin annesi Işıl Güven’in ardından, olayda yaralanan diğer çocukların aileleri de konuştu. Olay günü restorana yemek yemek için gittiklerini söyleyen aileler çocuklarının yaralanması nedeniyle şikayetçi olduklarını belirttiler.

“Her gün ölmek kadar zor bir duruma sokmuştur...”

Şikayetçi ailelerin ardından konuşan mağdur Y.K.’nin avukatı Rahşan Sertkaya ise "Çocuğun yüzüne atılan asitik madde nedeniyle yüzünde göz şekli bile kalmamıştır. Gözü düşmüştür. Fiili tasarlayarak, kimyasal silah kullanmak suretiyle işlemiştir. Tıp literatüründe ilk defa bir çocuğa böyle bir şey yapılmıştır. O yüzden iyileşmesinde ilerleme sağlanamamaktadır. Gözünün göremez, yüzünün tanınmaz hale gelmesine neden olmuştur. Muhtemelen bir daha göremeyecektir. Sadece ameliyat olacağı zaman evden çıkmaktadır. Yaşıtları onu görünce korkup kaçmaktadır. Sık sık sinir krizlerine girmektedir. Sanık küçük çocuğu her gün ölmek kadar zor bir duruma sokmuş olmaktadır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Birsel Kurt da davaya "müdahil" olmak istediklerini ifade etti.

Savcı, rapor alınmasını talep etti

Duruşmada görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı, sanığın olayda kullandığı belirtilen ve ekspertiz raporuna göre "sülfürik asit" olduğu tespit edilen maddenin Y.K.’nin yaşı da dikkate alınarak solunum yolu ya da deri yoluyla alınması durumunda öldürücü nitelikte olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve mağdur ailelerin davaya müdahil olma talebini kabul ederken, sanık Cihan Araçman’ın iddianamede belirtilen sevk maddelerindeki ceza yaptırım süresini göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Üye hakimden şerh

Üye Hakim İhsan Sartık, mahkeme heyetinin Cumhuriyet Savcısı’nın talebini karara bağlamaması ile ilgili şerh koydu. Hakim Sartık, sülfürik asit niteliğindeki kimyasal maddenin boğaz bölgesine gitmesi halinde öldürücü etkisi olup olmadığına dair rapor alınarak dosyaya delil olarak konulması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Savcısı’nın talebinin değerlendirilmesi düşüncesinde olduğunu kaydeden Sartık, "Bu talebin yargılamanın sürüncemede kalmaması gerektiği düşüncesi ile bu aşamada karara bağlanması gerektiği kanısı ile karar kurulmamasına ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne katılamıyorum" cümlelerine yer verdi.

Olayın geçmişi

17 Ekim 2015 tarihinde meydana gelen olaydan 6 gün sonra tutuklanan Cihan Araçman hakkında, 3 yaşındaki Y.K.’ye yönelik "Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, diğer mağdur çocuklar E.E. ve B.Ö.’ye yönelik de "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle de 8 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Araçman hakkında toplamda 13 yıl 8 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.