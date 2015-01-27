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Politika

Yeğen Öcalan'ın adaylığı tartışılıyor

Eğilim yoklaması ile belirlenecek milletvekili adayları, onayını ve fikrini almak için Abdullah Öcalan’a sunulacak

27 Ocak 2015 14:11

Haziran’da yapılacak seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP’de Abdullah Öcalan’ın 28 yaşındaki yeğeni Dilek Öcalan’ın milletvekili adaylığı da gündemde.

Habertürk'ten Esra Yazdıç Demir'in haberine göre, Yüzde 10 seçim barajını aşmak için işi sıkı tutanHDP’nin hedefinde sol seçmen olacak. Parti, CHP’yi iktidar alternatifi görmeyen seçmene yönelecek. Eğilim yoklaması ile belirlenecek milletvekili adayları, onayını ve fikrini almak için Abdullah Öcalan’a sunulacak.

 

Grup yorum

 

HDP’de Öcalan’ın yeğeni Dilek Öcalan’ın ismi de milletvekilliği adaylığı için geçiyor. Ancak, Dilek Öcalan’ın adaylığının batıda oyları düşürmesinden endişe ediliyor. Grup Yorum üyelerinin de HDP listesinde yer alabileceği konuşuluyor. Ocak ayında yaşamını yitiren HADEP’in eski genel başkanı, Murat Bozlak’ın oğlu Rukan Bozlak’a da adaylık teklifi götürülmesi bekleniyor.

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