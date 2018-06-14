Yediveren incirinde ilk hasat sevinci

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, yılda 7 kez ürün verdiği için \'yediveren inciri\' olarak bilinen incirin bu yıl ilk hasadı yapıldı. İhraç da edilen yediveren incirinin kilosu 2.5 liradan satılıyor.

Turgutlu\'nun Asmacık Mahallesi\'nde, en erken olgunlaşan incir çeşidi olan yediveren incirinde hasat başladı. Yıl içinde 7 kez ürün vermesiyle bilinen yediveren incirinde, bu yıl rekoltenin iyi olduğu belirtildi. Ailesiyle birlikte sabah 05.00\'ten itibaren bahçesinden incir toplamaya başlayan Salim Çetin, ülkede ilk incirin Manisa\'nın Turgutlu ilçesinde çıktığını ifade etti. 100 incir ağacının olduğunu dile getiren Salim Çetin, \"Bu yıl incir bereketli ve oldukça bol. İncirin kilosu ilk günlerde 6-7 liraydı, şimdi 2.5 liraya düştü. Fiyatlar ürün bollaştığı zaman düşmeye başlıyor. Ancak yurt dışına ihraç edilenlerin kilosu yaklaşık 10 liradan satılıyor\" dedi.

YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Yediveren incirinin haziran ayının başında olgunlaştığını ifade eden Çetin, bu incir çeşidinin Turgutlu\'ya has olduğunu belirterek, \"Hasada başladık. 1 ay sonra tekrar hasat yapacağız. Başka hiçbir yerde bu mevsimde bulamazsınız. Ayrıca yurt dışına da ihracat yapılıyor. İç piyasaya şimdi bayramlık olarak topluyoruz. Bayramda İstanbul, Antalya, Bodrum\'daki vatandaşlarımız bu incirleri yiyecekler. Yurt dışına da tam anlamıyla olgunlaşmamış olan incirler ihraç ediliyor. Uçaklarla Rusya\'ya, Almanya\'ya ve çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Aşırı bir talep var. Toplamadan bir gün önce sipariş veriyorlar\" diye konuştu.

\'TESCİL EDİLMELİ\'

Turgutlu\'da yetişen yediveren incirinin Aydın\'dan gelen bazı tüccarlar tarafından alınıp, Aydın inciri olarak pazarlandığını savunan Salim Çetin, yediveren incirinin tescil edilmesi gerektiğini ifade etti. Tescil edilmesi halinde incirin fiyatının yükseleceğini kaydeden Çetin, \"Şu an Aydın\'dan bazı tüccarlar gelip, yediveren incirini alıyor ve Aydın inciri diye satıyor. Oysa ki bu incir Turgutlu inciridir. Bu yüzden yediveren incirine patent alınmasını ve Turgutlu inciri olarak anılmasını istiyoruz. Bu incir Aydın\'da çıkmıyor. Aydın\'da kurutmalık incir çıkıyor ve 1 ay sonra olgunlaşıyor\" dedi.

Mazot, gübre, ilaç maliyetlerinin de fazla olduğunu ifade eden Salim Çetin, 2 kilo incir satıp, 1 litre mazot alamadıklarını belirterek, girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi.



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