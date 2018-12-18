Yeditepe Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM'dan bilim için iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - YEDİTEPE Üniversitesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) arasında, bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yaparak teknoloji alanında uzman araştırmacılar yetiştirmek amacıyla düzenlenen iş birliği protokolü,TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl tarafından imzalandı.

Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan,TÜBİTAK MAM’a ait 10 mükemmeliyet merkezinin ve 14 pilot tesisin bulunduğunu belirterek bu merkezlerin üniversitelerin ve sanayinin hizmetinde olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıçaslan, \"1972 yılında kurulan MAM’da uygulamalı AR-GE çalışmaları yürütülüyor. Çok ciddi bir altyapımız var, bunu paylaşmamız gerekiyor.Bu işbirliği protokolü, birlikte projeler yapılmasına olanak sağlayacak önemli bir protokoldür\" dedi.

Rektör Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl de, Yeditepe Üniversitesi’nin de kuruluşundan bu yana altyapıya çok ciddi bir yatırım yaptığını anımsatarak bu iş birliğinin iki tarafın da kazanabileceği bir iş birliği olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, \"TÜBİTAK MAM ve Yeditepe Üniversitesi altyapıları ile insan kaynağı potansiyellerinin birleştirilmesini sağlayacak bu işbirliğiyle önemli projelere imza atılacaktır. Bu işbirliği protokolünün projelerin ürüne dönüştürülmesi aşamasında da önemli bir adım olduğuna inanıyorum\" diye konuştu.

KRİTİK TEKNOLOJİ ALANLARINDA BİLİM ADAMI YETİŞTİRİLECEK

İş birliği protokolü, \'Nitelikli, temel ve ürüne yönelik uygulamalı, bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yaparak Türkiye için kritik olan teknoloji alanlarında uzman araştırmacılar yetiştirmeyi ve üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarının sanayinin ihtiyaçlarını tanımasına olanak sağlamayı\' amaçlıyor.Protokol kapsamında, Yeditepe Üniversitesi akademisyenleri ile TÜBİTAK MAM araştırmacıları birlikte çalışarak ulusal ve uluslararası destek programlarına proje teklifi verebilecek; nitelikli araştırmalar için her iki tarafın mevcut altyapıları kullanılacak, yayın ve patent üretilecek ve bilim insanı yetiştirilmesine katkı sağlanacak.