Yedinci kez uzatıldı, Türkiye sandığa OHAL'de gidecek!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması yedinci kez üç ay daha uzatıldı.

18 Temmuz 2018'e dek sürecek üç aylık dönemde Türkiye sandık başına gidecek. 24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi yapılacak.

CHP, "OHAL kaldırılsın çağrısı" yapmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihinin öne çekilmesi teklifini kabul ettiklerini açıklamıştı. Konuya ilişkin olarak Bahçeli ile geniş bir yelpazede istişare ettiklerini vurgulayan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Erken seçim açıklamasının ardından kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, seçime hazır olduklarını ifade etmiş, OHAL'in kaldırılması çağrısı yapmıştı. Tezcan, şunları söylemişti:

"Bu milleti OHAL şartları altında, adaletsiz bir seçime sürükleme hakkınız yok. Derhal yapılması gereken OHAL'i kaldırmaktır. Bugün TBMM OHAL tezkeresini reddetmek zorundadır. Propaganda serbest olacak, OHAL şartları altında Türkiye'de baskın seçim yaparsanız, giderken bile bu ülkeye zarar verirsiniz."