T24 - Gaziantep’te ergenlik dönemi duygu bozukluğu yaşayan 14 yaşındaki Göknur Karuserci, tedavi olabilmesi için ailesiyle birlikte iki ay önce İzmir’e taşındı. Ancak tedavi gördüğü için evde kalmasını isteyen babasının tüm önlemlerine rağmen yedinci kattaki evinden kaçmak isterken düştü.



Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisine başlanan ve okuluna da ara veren Göknur Karuserci, aynı hastanede tanıştığı, yaşıtı kız arkadaşı U.B.’yi 25 Mart Cuma günü evine çağırdı. Akşam, tedavi gördüğü için kızının dışarıya çıkmasına izin vermeyen baba Faruk Karuserci, U.B.’nin de ailesini arayıp durumdan haberdar etti. Baba Faruk Karuserci daha sonra, odasına kapanan kızının ve arkadaşının gece evden kaçabileceğini düşünerek, kapılarını kilitledi ve yakındaki koltukta uyuyakaldı.





7’nci kattan aşağıya



İki arkadaş, dışarı çıkabilmek için plan yaptılar. Önce daha uzun olan U.B., 7’nci kattaki dairenin balkonundan, demir parmaklık ve iplere tutunarak alt balkona inmeyi başardı. Ancak aynı yöntemle alt kat balkonuna inmeye çalışan Göknur, dengesini kaybedip düştü. U.B., olayı aileye haber verdikten sonra kaçtı. Genç kız Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, oradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Göknur Karuserci, kurtarılamadı. Karuserci’nin, cenazesinin memleketleri Gaziantep’e götürüleceği belirtildi.







