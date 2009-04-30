Yedinci katta mucize kurtuluş

Şişli’de yapımı devam eden bir binaya kurulu iskelenin halatı kopunca bir işçi yere çakıldı, diğeri iskelede asılı kaldı.



Edinilen bilgilere göre olay Şişli Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 9 katlı iş merkezi ve otoparkın inşaatında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre duvar sıvası yapıldığı sırada seyyar iskelenin bir halatı koptu.



Yedinci kattaki iskelede çalışan iki işçiden Feyyaz Atlı yaklaşık 25 metrelik yükseklikten yere çakıldı. Ağır yaralanan Atlı arkadaşları tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Diğer işçi Ramazan Gümüş ise iskelede asılı kaldı.



Olay yerine çağrılan Beyoğlu İtfaiye ekipleri, iskeledeki Ramazan Gümüş'ü kurtarmaya çalıştı. Halatı kopan iskelenin iki bina arasında kalması ve itfaiye aracının içeri girememesi nedeniyle çalışmalar uzun süre aksadı. Merdivenin uzatılamaması ve Gümüş’ün yere çakılma ihtimali nedeniyle zeminde hava yastığı açıldı.Binanın en üst katına çıkan itfaiye ekipleri iskelede asılı duran Ramazan Gümüş'e beline bağlaması için ip sarkıttı.



Kurtarılması 1 saat sürdü



Bir başka işçi ise diğer bir iskele ile asılı kalan Gümüş'ün yanına indirildi.Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından iskelede asılı halde bulunan işçi yandaki iskeleye alınarak kurtarıldı. Oldukça korktuğu görülen işçinin bacağından hafif şekide yaralandığı öğrenildi. Ramazan Gümüş ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

