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Yedikule'de bina çöktü; enkaz altında kalan kişi kurtarıldı

 Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)YEDİKULE'de  bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi

02 Ocak 2019 20:23

 Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)YEDİKULE\'de  bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Fatih Yedikule\'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı. Peker\'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

(FOTOĞRAF)

 

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