Yediklerinizi yazın, zayıflayın!

Verdiğiniz kiloları tekrar almak istemiyorsanız, doğru beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmeniz gerekiyor. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet Cafe’deki yazısında (15.12.08), yediklerimizi yazarak kilo vermenin daha kolay olduğunu söylüyor. Koçak’ın yazısı şöyle:



Kilo verip almamanın tek formülü, doğru beslenmeyi yaşam şekli haline getirmek. Beslenmeyi öğrenmek için besin gruplarını tanımalı, her gün ne miktarda yediğinizi kaydetmelisiniz.



Kilo verip geri almamanın tek formülü var. Doğru beslenmeyi öğrenmek ve bunu yaşam şekli haline getirmek. Kilo verme programı sonrası bireylerin büyük kısmının tekrar kilo aldığı biliniyor. Önemli olan kalıcı davranış değişikliğİ yaratmak bunun için de önce mevcut durumu ölçmek, sorunları tespit etmek ve farkın varmak daha sonra strateji belirleyip küçük ve yavaş adımlarla ilerlemek gerekiyor.



Araştırmalara göre şu üç stratejiyi uygulayanlar geniş ölçüde başarılı oluyor ve tekrar kilo almıyor:



1- Düşük yağlı, yüksek lifli beslenenler.

2- Kilosunu kontrol edenler.

3- Düzenli fiziksel aktivite yapanlar.



Yediklerinizi yazın: Beslenmeyi öğrenmek için sabırlı olmalısınız, besin gruplarını tanımalı her gün ne miktarda yediğinizi kaydetmelisiniz. Bunun için bir defter kullanabilirsiniz ama aynı zamanda beslenmeyle ilgili küçük bilgilendirme ve motivasyona ihtiyaç duyuyorsanız size yardımcı olacak “İyi Yaşam Günlüğü” var.



İyi yaşam günlüğü nedir? İyi Yaşam Günlüğü, beslenmesine ve sağlığına önem veren herkese faydalı olacak bir rehber aslında. Özel bir diyeti olanlar da kendilerine verilen programı bu günlüğe yazarak takip edebilirler. Çünkü bazı özel hastalıklar için mutlaka bir hekim ve diyetisyen takibinde beslenmek gerekiyor.



Yazarak nasıl zayıflanır? Özellikle büyük şehirlerin dışında olan ve sürekli bir diyetisyene gitme şansı olmayanlar her gün yediklerini yazarak beslenmelerini takip edebilirler. Günlük rehber içinde yer alacak bilgilerle de hatalarını farkına varıp bunu düzeltebilirler. Çünkü İyi Yaşam Günlüğü sizi günlük, haftalık ve aylık olarak adım adım yönlendiriyor.



2009 hedeflerinizi iyi yaşam günlüğü İle gerçekleştirin: Yeni bir yıla girerken hep hedeflerimiz olur. Daha iyi besleneceğim, daha çok egzersiz yapacağım, kendi sağlığıma çok dikkat edeceğim gibi. Ama sonra bunlar unutulur. Ben bu sebeple 2009 yılında bu hedefleri karşılamada yardımcı olmasını da istedim ve günlüğü yıllık planladım. Her ay için farklı bir konu seçtim. Amacım herkesin kendi beslenmesini kendi başına kontrol edebilmesi. İyi Yaşam Günlüğü üçüncü yılına girdi ve bu yıl tamamen yenilendi.



Diyet günlüğü ve ajanda bir arada: İyi Yaşam Günlüğü benim en sevdiğim projem çünkü hem beslenme ve diyete dair temel ve günlük bilgilerin çok pratik olarak özetlendiği ve okuyuculara yol gösteren bir diyet günlüğü ve 2009’un günlerine göre tasarlanmış bir ajanda. Bu diyet günlüğü her bireyin günlük yediği besinleri yazarak kendi beslenmesini takip etmesini sağlıyor, yaşam ve dengeli beslenme ile ilgili 13 farklı konu anlatıyor. Ayrıca her sayfasında ipuçları içeriyor.



İyi yaşam günlüğü içinde neler var? Günlük içinde kadın ve erkek için farklı öneriler var. Günlük alınması gereken kaloriyle harcadığınız kalorileri nasıl hesaplayabileceğiniz de anlatılıyor. Yediğiniz besinlerin yaklaşık kalori değerlerine yer verdim ki her gün kaç kalori aldığınızı hesaplama şansınız olsun. Tabii sadece alınan kalori değil harcanan kalori de önemli. Bu sebeple hangi aktivitelerin kaç kalori harcattığını gösteren listeler de var. Günlüğün arka sayfalarında alternatif listeler var. Dolma, pizza, kek veya tatlı yenildiğinde aynı gün nasıl davranmak gerektiği anlatılıyor. Bu şekilde okuyucular seçim yapıp kendilerini ödüllendirebilir.



Kilo verme döneminde çok düşük kalorili diyet yapmak, kısa sürede hızlı kilo vermek yağ dokusu yerine kas ve su kaybetmek, metabolizmanın hızını yavaşlatır. Yavaşlayan metabolizma normal yediğiniz yemekleri yakamaz ve kilo alma döngüsü başlar. Bu yüzden kilo verdikten sonra korumak için tedbir alınması gerekliliği daha kilo vermeye başlama dönemine dayanıyor. Uzun vadede gerçekçi ve günlük hayata en uygun hedeflerle yavaş kilo vermek en doğrusu. Çok zayıf olmak çok sağlıklı olmak anlamına gelmiyor önemli olan dengeli beslenmek ve aktif olmak.



İyi Yaşam Günlüğü ile kendinizi takip ettiğinizde günlük ve haftalık kayıtlarınızı aylık ve yıllık olarak tamamlayıp bütün resme baktığınızda kendi vücudunuza ne kadar yatırım yaptığınızı, iyileri ve kötüleri kendi gözlerinizle göreceksiniz.