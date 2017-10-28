Yedigöller'de sonbahar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’nun doğa harikası Yedigöller Mili Parkı’nda, sonbaharla birlikte dökülen sararmış yapraklar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bolu\'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararmasıyla eşsiz bir güzelliğe büründü. Yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl\'den oluşan milli park, renk cünbüşünün ortaya çıktığı sonbalarda ziyaretçi akınına uğradı. Ankara, İstanbul ve çevre illerden gelenler, sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan Yedigöller’e hayran kaldı. Tatilciler, sarı ve yeşilin tüm tonlarını içinde barındıran milli parkta gezintiye çıktı.

Göllerin etrafında gezenler renk cümbüşünün yaşandığı ormanların göle yansımasıyla ortaya çıkan manzarayı izledi. Bazı tatilciler de 1642 hektar büyüklüğünde alana sahip Yedigöller havzasında bulunan Kapankaya Manzara Seyir Yeri\'ne çıkarak büyüleyici manzarayı izleyip fotoğraf çekti. Kimi tatilciler de yapraklarla kaplanan milli park içinde çadır kurup kamp yaparak doğanın keyfini çıkardı



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