Yedigöller’de hayvanlar 'sayıldı'

Bolu Çevre ve Orman Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Özkan Yavuz, envanter çalışması sonucu, Yedigöller bölgesinde 484 geyik, 804 karaca, 76 ayı ve bin 741 domuz yaşadığının belirlendiğini bildirdi. Özkan Yavuz, geçen yıl Yedigöller bölgesinde 50 hektar alandaki 63 noktada 25 görevliyle yapılan çalışma kapsamında bölgenin envanterinin çıkarıldığını söyledi.



Envanter çalışması sonucu bölgede 484 geyik, 804 karaca, 76 ayı ve bin 741 domuz yaşadığının tespit edildiğini ifade eden Yavuz, "Yaptığımız çalışma, yüzde 100 rakamı ortaya koymamakla birlikte yüzde 80’lik ortalamayı belirtiyor. 2008 yılının envanter çalışmasını ise Ekim-Kasım aylarında yapacağız" dedi. Doğanın korunması için kaçak avcılara yönelik çalışmalar da yapıldığını kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"Avlanma belgesi olmadan ve avlanma günleri haricinde ava çıkan, avlanması yasak hayvanları vuran ve belirlenen sayıdan fazla avlanan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca kaçak avlanan her ayı ve geyik için 18 bin 500 YTL, karaca için 3 bin 750 YTL, domuz için 300 YTL, tilki için 500 YTL ve çakal için 250 YTL ceza kesiliyor."



Karaca, domuz gibi hayvanların kotaya uygun avlanması gerektiğini belirten Yavuz, "Genel Müdürlüğümüz, avlanacak hayvanların kotasını belirliyor. İhaleyi kazanan kişi veya kuruluşlar, ödedikleri para karşılığında hayvanları avlayabiliyor. Bu şekilde kontrollü avlanma sağlanıyor. Avda, yaşlanan geyik ve karacaların vurulmasıyla ormanın dengesi de korunmuş oluyor" diye konuştu.