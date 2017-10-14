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Yedigöller sonbaharın renklerine bürünmeye başladı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) HER yıl özellikle yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bin 636 hektar büyüklüğündeki Bolu, Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı

14 Ekim 2017 13:20

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) HER yıl özellikle yaz ve sonbahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan bin 636 hektar büyüklüğündeki Bolu, Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Parkın bu sonbaharda binlerce ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Türkiye\'nin en güzel milli parklarından biri olan Yedigöller Milli Parkı sonbaharın renklerine bürünmeye başladı. Bugünlerde sararmaya başlayan yapraklarıyla sonbahara merhaba diyen milli park, görsel şölen için  önümüzdeki günlerde binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Çadır ve karavanlarıyla milli parkın içinde kalan ziyaretçiler sonbahar günlerini  üzerlerini nilüfer çiçeklerinin kapladığı  göl kıyılarında  yürüyüşler yaparak değerlendiriyor. Bölgede bulunan Kızıağaç, kayın, meşe, ıhlamur, çam gibi bir çok ağaç türü göller çevresinde sonbaharın gelmesiyle görsel şölen sunuyor.

YEDİGÖLLER 52 YILDIR MİLLİ PARK

Bin 636 hektar büyüklüğündeki Yedigöller havzası, 1965 yılında milli park olarak koruma altına alındı. Havza kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşan yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı kuzeyden güneye bin 500 metre mesafede sıralanmış 7 gölden oluşuyor. Milli Park içindeki göller Büyükgöl, İncegöl, Küçükgöl, Seringöl, Sazlıgöl, Deringöl ve Nazlıgöldür. Bu göller 100 metre yükseklik farkı bulunan iki plato üzerinde yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

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