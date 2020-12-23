Yedigöller Milli Parkı yolu, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Uyarı tabelalarının bulunduğu yola, beton bariyer yerleştirildi.

Bolu Valiliği tarafından, kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği Yedigöller Milli Parkı yolunun ulaşıma kapatılmasına karar verildi. Can ve mal güvenliği konusunda tehlike arz ettiği gerekçesiyle kapatılan yola, beton bariyerler yerleştirildi.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler konularak yol kapatıldı. Yedigöller'e gitmek isteyenler, bariyerin olduğu bölgeden geri döndü. DHA