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Yaşam

'Yediğim yemekten prezervatif çıktı' iddiası

Yediği hamburgerden prezervatif çıktığını öne süren 48 yaşındaki Nilgün Yılmaz Özkaynak, mahkemeye başvurdu.

11 Mart 2011 02:00

T24- Uluslararası bir fast-food lokantalar zincirinin Muğla Bodrum’daki şubesinde yediği hamburgerden prezervatif çıktığını öne süren 48 yaşındaki Nilgün Yılmaz Özkaynak, mahkemeye başvurdu.


Ağzında prezervatif çiğnediğini fark etti


Bodrum’da pansiyon işleten Nilgün Yılmaz Özkaynak, eşi Koray Özkaynak ile birlikte 13 Ekim 2008’de bir fast-food lokantasına gitti. Bir hamburger ve bir tavukburger siparişi veren çift, yemeklerini yerken iddiaya göre Nilgün Yılmaz Özkaynak, hamburgerini çiğnerken ağzında plastik bir karışım olduğunu fark etti. Lokmasını ağzından çıkarınca prezervatif olduğunu fark ettiğini ve kusmaya başladığını söyleyen kadın, çalışanların kendilerini lokantadan kovduğunu öne sürdü. Bunun üzerine polisi arayan çift, tutanak tutulmasını istedi. Polis tutunak tuttu, ancak zabıtaya başvurulması gerektiğini bildirdi. Zabıta tarafından da iddiaların yer aldığı tutanak tutuldu.


Bilirkişi tespit edemedi


Bu olaydan 3 gün sonra lokantanın sorumlusu A.U.,müşterileri rahatsız ettiği ve asılsız bir iddia ile kendilerini suçlayarak ürünlerinin marka imajını zedelemeye çalıştığı iddiasıyla Özkaynak çifti hakkında şikâyetçi oldu. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı yaptığı incelemede, her iki tarafın birbirinden şikâyetçi olmasına karşın iddia edilen “hamburgerden prezervatif çıktı” suçlamalarına ilişkin net bir delil bulunmadığı gerekçesi ile soruşturma açmaya gerek görmedi. Bilirkişi raporunda ise “Prezervatifin köfte içinden veya ekmek arasından çıktığına dair bulguya rastlanmadığı” kanaatine varıldığı belirtildi. Nilgün Yılmaz Özkaynak, uluslararası firmanın Türkiye distribütörü,mamullerin ticaretini yapan kişiler hakkında da yaklaşık 1milyon TL’lik tazminat davası açmak için ikinci hukuk mücadelesine hazırlanmaya başladı.

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