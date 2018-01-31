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Yediği tavuğun boğazına saplanan kemiği operasyonla çıkarıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Kazım K

31 Ocak 2018 16:40

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, Kazım K.\'nin (62) yemek borusuna, yediği tavuğun kemiği saplandı. Yemek borusuna zarar veren 2 santimetre uzunluğundaki çatallı kemik parçası, operasyonla çıkarıldı.
Kumluca\'da oturan Kazım K., geçen pazar günü, tavuk yediği sırada boğazında acıma hissetti. Bir süre sonra göğüs ağrısı başlayan Kazım K., dün ilçedeki özel hastaneye başvurdu. Kazım K.\'nin yapılan muayenesinde, yemek borusunda bir cisim tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül tarafından bugün müdahale edilen Kazım K.\'nin yemek borusundan endoskopik yöntemle yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda kemik parçası çıkarıldı. Yemek borusu zarar gören Kazım K., tedaviye alındı.
\'ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ\'
Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül, hastanın göğüs ağrısı ve boğazda acıma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu; yaptıkları muayene ve kontrolde, yemek borusunda yabancı cisim tespit ederek, endoskopik yöntemle çıkardıklarını söyledi. Cismin çatallı kemik parçası olduğunu kaydeden Op. Dr. Bingül, \"Operasyon sonrası hastamızın genel durumu iyi. Kemik parçasının yemek borusuna verdiği zararı görmek, genel durumunu gözlem altında tutmak amacıyla hastamızın tedavisi bir süre yoğun bakım servisinde sürdü. Bu tür vakalarda erken müdahale çok önemlidir. Hastamızı tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edeceğiz\" dedi.

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