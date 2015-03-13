T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yediği ekmeğin içinden jilet çıktı, kalbine saplandı iddiası

Gebze Darıca'da bir vatandaşın mahalledeki ekmek fırınından aldığı ekmeği yutarken göğsünde bir sıkıntı hissetti

13 Mart 2015 09:30

Gebze Darıca'da, Osman Sarıboğa'nın mahalledeki fırından alarak yediği ekmeğin içinden çıktığı iddia edilen jilet, kalbine saplandı. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarıboğa'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Darıca'da yaşayan Sarıboğa ailesinin iddiasına göre, Osman Sarıboğa, mahalledeki ekmek fırınından aldığı ekmeğin içerisine tavuk koyarak yemeye başladı. Ancak Sarıboğa, ekmeği yutarken göğsünde bir sıkıntı hissetti.

Eşi Dilek Sarıboğa, eşinin tavuk kemiği yuttuğunu düşündü. Ancak kendisini kötü hisseden Osman Sarıboğa'nın sıkıntısı artınca, aile önce Darıca Farabi Devlet Hastanesi acil servisine, oradan da Pendik'teki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hemen ameliyat edilen Osman Sarıboğa, ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

 

‘Hiçbir şey yok diye eve gönderdiler’

 

Osman Sarıboğa'nın eşi Dilek Sarıboğa o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pazartesi günü öğlen bir fırından ekmek aldım. Ekmeğin içinden bir jilet çıktı. Jilet eşimin içindeki organları parçaladı. Kalbine saplandı. Şu anda hayati tehlikesi var. Darıca'da Farabi Devlet Hastanesi'ne gittik. 'Hiçbir şey yok' diye eve gönderdiler bizi. Oradan bir arkadaşımız, 'Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne gidin' dedi. Hastaneye gece saat 02.00'de geldik. Hemen ameliyata aldılar. Ameliyattan ertesi gün öğle saat 12.00'de çıktı. Hayati tehlikesi devam ediyor."

 

Aile, fırını ve hastaneyi mahkemeye verecek

 

Aile, ekmek aldıkları fırını ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ni mahkemeye vereceğini belirtti.

ETİKETLER

ekmekjiletboğazına saplandıjiletmahallefırıngebzehastaneameliyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24