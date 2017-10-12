Yediemin depoları motosikletle doldu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'deki yediemin depoları, polis denetimlerinde tescilsiz, ruhsatsız ve plakasız yakalanan motosikletlerle doldu.

Toplam 6 yediemin deposu bulunan kentte, el konulan yaklaşık 500 motosiklet sahiplerinin gelip alması için bekletiliyor. Depolarda koyacak yer kalmadığını anlatan Sözer Yediemin Deposu yetkilisi Hasan Sözer, \"Plakasız olduğu için el konulan bir motosiklete plaka çıkarılması için yaklaşık 1500 lira kadar masraf oluyor. Bu yüzden kimse el konulan motosikletine sahip çıkmıyor\" dedi. Depolarda duran motosikletlerin büyük bölümünün tescilsiz, ruhsatsız ve plakasız olduğunu belirten Hasan Sözer, şöyle konuştu:

\"Masraf çok olunca, ne motosikletleri sahiplenen çıkıyor, ne de gelip alıyorlar. Motosikletine el konulan bir kişi depodan almak yerine yenisini satın alıyor. Burada 10 yıl önce denetimlerde el konulan ve halen alınmayan motosikletler var. Motosikletlerin depo ve otoparklarda bekletilme süresi 6 ay. Bu süre sonra bunların Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ya satılması ya da hurdaya ayrılması gerekiyor. Satış olmayınca depolar ve otoparklar dolup- taştı. Yetkili kurum bu konuya el atmalı. Satılacaksa satılsın, hurdaya ayrılacaksa hurdaya ayrılsın. Çünkü artık ne depolarda ne de otoparklarda motosiklet koyacak yer kaldı. Biz de bu işten zarar ediyoruz.\"

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