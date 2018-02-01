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Yaşam

'Yediemin çetesi' yakalandı; icralık araçları tehditle satın alan 12 kişiye gözaltı

İstanbul'da araçların çekildiği 113 otoparktan birçoğunun yediemin çetesine ait olduğu belirtildi

01 Şubat 2018 13:11

İstanbul’da, yediemin otoparklarındaki icradan satılık araçları, ihaleye girmek isteyenleri tehdit ederek ucuza alan çete çökertildi. 7 otoparka baskın yapıldı, 12 kişi gözaltında

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı vatandaşların, icra müdürlüklerince satışa çıkarılan otomobil ihalelerine yediemin otoparkı çalışanlarının tehdidi nedeniyle giremedikleri şikâyeti üzerine harekete geçti. İcra müdürlüklerinin bıraktığı otomobilleri ucuza kapatan 7 yediemin otoparkının 11 şubesine operasyon düzenlendi. Aralarında otopark sahibi ve çalışanların da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. 6 otoparkçının da yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Söz konusu habere göre şüpheliler, araçları almak isteyenleri tehdit ediyor, ihaleye sadece onların kurduğu şirketin katılmasını sağlıyor. Çete, tehdide aldırmayan vatandaşları da çoğunlukla darp ediyor, hatta aldıkları araçları parçalıyor. Organize suç örgütü gibi hareket eden şüpheliler, ihaleye girerek icradaki kendi aracını satın almak isteyenleri bile tehdit ettikleri ifade edildi.

Milyonlarca lira

Zorbalıkla araçları yüzde 40 daha ucuza satın alan yeddiemin çetesinin yüzlerce araç üzerinden bu şekilde milyonlarca TL’lik vurgun yaptığı tespit edildiği aktarıldı. Polisin, tüm ihalelerin dosyalarını icra müdürlüklerinden istediği, adliyeye sevk edilen 12 otoparkçı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yedimenli otopark ruhsatlarının iptal edileceği belirtildi. Polis, şimdi diğer otoparkları mercek altına aldı.

113 otopark, 7'si çetenin

2017 verilerine göre, İstanbul’da araçların çekildiği 113 otopark bulunuyor. Bu otoparklardan 7’si İstanbul Trafik Vakfı’nın, 106’sı ise İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği’nin kontrolünde bulunuyor. Bu otoparkların birçoğu, yediemin olarak çalışıyor.

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