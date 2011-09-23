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Yaşam

Yedi yaşında 70 kiloya ulaştı DOĞUBAYAZIT (A.A)

23 Eylül 2011 15:29

-Yedi yaşında 70 kiloya ulaştı DOĞUBAYAZIT (A.A) - 23.09.2011 - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 7 yaşında 70 kiloya ulaşan Yusuf Tek, zorlu bir yolculuğun ardından okuluna ulaşabiliyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi'nde yaşayan Tek ailesinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Yusuf, aşırı kiloları nedeniyle yaşamını güçlükle sürdürüyor. Baba Tahir Tek, yaşıtlarına oranla aşırı kilolu olan oğlunun yürümekte dahi güçlük çektiğini belirterek, sürekli yemek yiyen ve her gün biraz daha şişmanlayan Yusuf'u maddi durumlarının iyi olmaması nedeni ile tedavi ettiremediklerini söyledi. Yusuf Tek, ''Oğlum 70 kiloya ulaşırken yaşıtları gibi okula gidip gelemiyor. Annesi ile birlikte her gün el arabası ile okula götürüp getiriyoruz. Yetkililerden Yusuf'un sağlık durumunun iyileştirilmesi için yardım istiyoruz. Bu yıl ilköğretim birinci sınıfa başladı. Yusuf, kiloları nedeni ile arkadaşları ile birlikte oynayamıyor hatta ayakta bile duramıyor'' dedi. Sınıf öğretmeni Özlem Gürer ise Yusuf'un  fazla yiyecek tüketmemesi konusunda kendisini sık sık uyardığını belirterek, ''Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Okul sırası altında devamlı bisküvi ve meyve suları bulunuyor'' şeklinde konuştu.

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