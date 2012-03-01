'Yedi Uyurlar' altınla hayat buldu!



T24 - Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde, Kuran’da “Eshab-ı Kehf” olarak geçen “Yedi Uyurlar efsanesi” kahramanlarının isimleri, 2 yıl için de 57 bebeğe verildi. Eshab-ı Kehf Mağarası’nın Afşin’de olduğunu belirten ilçe belediye meclisinin çocuklarına Yedi Uyurlar’ın isimlerini koyanlara, altın hediye edileceği konusunda karar alması, vatandaşların ilgisini çekti ve 2 yıl için de toplam 57 bebeğe sözkonusu isimler verildi.

Eshab-ı Kehf efsanesi nedir?

Eshab-ı Kehf Kültür ve Koruma Derneği’nin internet sitesindeki bilgiye göre; Efsus ya da Yarpuz denilen bir şehirde Dakyanus (Dakyus) adındaki zalim hükümdar, halkı kendisine ve putlarına tapmaya zorlar. Allah’ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç ise Dakyanus’tan kaçar. Gençler, yolda kendileri gibi inançlı bir çobana rastlar. Çobanın bildiği ve yanında su olan bir mağaraya sığınan 7 kişi, burada 309 yıl süren derin bir uykuya dalar. Mağarada “Kıtmir” adlı köpekleriyle uykuya dalan Yedi Uyurlar’ın isimleri şöyle: Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş ve Kefeştatayyuş.