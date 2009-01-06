‘Yedi Tepeli Aşk’ı bitiren tepki mi, sansür mü?

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Alevi olan bir yazarın kaleme aldığı, bakire olmayan Alevi bir kızın evlilik öncesi yaşadıklarını anlatan “Yedi Tepeli Aşk” isimli oyun, tepkiler üzerine gösterimden kaldırıldı. Bu da sansür tartışmalarını gündeme getirdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Şehir Tiyatroları’nda oynanan “Yedi Tepeli Aşk” adlı oyunda, bakireliğini kaybetmiş bir Alevi kızın, evlenme aşamasında duyduğu endişelerin müstehcen şekilde anlatılması tepkilere neden oldu.



Oyun, özellikle Alevi seyirciler tarafından şikâyet edildi. Tepkilere hak veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Kenan Işık, oyunu “faşizan ve incitici” olarak değerlendirdi.



Oyunun yazarı Seray Şahiner, kendisinin de Alevi olduğunu belirterek, kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadığını savundu.



Sansüre karşı olduğunu ifade eden Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya, provakasyondan çekindikleri için oyuna ara verdiklerini söyledi. Tiyatrocu Nedim Saban ise Alkaya’yı sansür uygulamakla suçluyor.

