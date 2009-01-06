T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

‘Yedi Tepeli Aşk’ı bitiren tepki mi, sansür mü?

'Yedi Tepeli Aşk' isimli oyunun tepkiler üzerine gösterimden kaldırılması sansür tartışmalarını gündeme getirdi.

06 Ocak 2009 02:00

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Alevi olan bir yazarın kaleme aldığı, bakire olmayan Alevi bir kızın evlilik öncesi yaşadıklarını anlatan “Yedi Tepeli Aşk” isimli oyun, tepkiler üzerine gösterimden kaldırıldı. Bu da sansür tartışmalarını gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Şehir Tiyatroları’nda oynanan “Yedi Tepeli Aşk” adlı oyunda, bakireliğini kaybetmiş bir Alevi kızın, evlenme aşamasında duyduğu endişelerin müstehcen şekilde anlatılması tepkilere neden oldu.

Oyun, özellikle Alevi seyirciler tarafından şikâyet edildi. Tepkilere hak veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Kenan Işık, oyunu “faşizan ve incitici” olarak değerlendirdi.

Oyunun yazarı Seray Şahiner, kendisinin de Alevi olduğunu belirterek, kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadığını savundu.

Sansüre karşı olduğunu ifade eden Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya, provakasyondan çekindikleri için oyuna ara verdiklerini söyledi. Tiyatrocu Nedim Saban ise Alkaya’yı sansür uygulamakla suçluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24