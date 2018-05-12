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'YEDİ TEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede 2 bin 400 polisle asayiş denetimi yapıldı

12 Mayıs 2018 00:56

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde, 39 ilçede 2 bin 400 polisle asayiş denetimi yapıldı. Helikopter destekli denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı. 
\"Yeditepe Huzur\" adı verilen denetimlere saat 20.00\'de başlandı. 120 noktada gerçekleşen denetimlerde ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ve bazı yayaların üzerleri aranarak kimlik kontrolünden geçirildi.
Helikopter destekli yapılan denetimlere özel harekat polisleri de katıldı.
Asayiş ve terör olaylarının önlenmesi amaçlanan denetimler, deniz araçları, havalimanı giriş ve çıkışlarında da yapıldı.
Denetim noktalarında biri Beyoğlu Meclis-i Mebusa Caddesi, biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerindeydi. Polis ekipleri bu noktalarda, şüpheli gördükleri araçları durdurup içlerini aradı. Araçlardan indirilen kişiler ile bazı yayaların üzerleri aranıp kimlik kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü
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-BEYOĞLU denetim noktası
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Denetim yapılan caddeden detay görüntü
-Şüpheli araç ve kişilerin durdurulması
-Şüpheli kişi ve araçların aranması
-GBT kontrolün yapılması
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KADIKÖY denetim noktası
-Şüpheli görülen araçların durdurulması
-Araçların aranması
- Sürücülerin ve yolcuların üstlerinin aranması
- Bazı yayalarının durdurulması
- Polisin GBT uygulaması
-Genel ve detaylar


 

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