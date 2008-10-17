T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Yedi kişiden biri ruhsal sorun yaşıyor

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Bülent Demirbek, Türkiye'de her 7 kişiden birinin ruh sağlığı ile ilgili problemleri olduğunu söyledi.

17 Ekim 2008 03:00

Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Bülent Demirbek, Türkiye'de her 7 kişiden birinin ruh sağlığı ile ilgili problemleri olduğunu söyledi.

Çocuklara ruh sağlığı taraması yapılsın

Ruhsal hastalıklar ölüme neden oluyor

Ruh sağlığı hastalıklarının özellikle ön yargılar nedeniyle bir türlü tedavisinin yaptırılmadığını belirten Dr. Bülent Demirbek, birçok kişinin de bu hastalıkların tedavi edildiğini bilmediğini söyledi. Dünyada yaşayan her 4 insandan birinin de yaşamı boyunca ruhsal hastalıklardan etkilendiğini belirten Dr. Demirbek, ``Ruh hastalığının bu kadar yaygın olmasına karşılık, rahatsızlığı olanların çok küçük bir bölümü tedavi için başvuruyor. Bu rakamlar ülkemiz için de geçerli. Tedaviye başvurunun bu kadar az olmasının nedenleri arasında ruhsal hastalıkların belirtilerinin tanınmaması, ön yargılar, tedavi edebildiğinin bilinmemesi veya maddi imkânsızlıklar başta geliyor'' dedi.

(DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24