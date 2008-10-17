Yedi kişiden biri ruhsal sorun yaşıyor

Çocuklara ruh sağlığı taraması yapılsın

Ruhsal hastalıklar ölüme neden oluyor

Ruh sağlığı hastalıklarının özellikle ön yargılar nedeniyle bir türlü tedavisinin yaptırılmadığını belirten Dr. Bülent Demirbek, birçok kişinin de bu hastalıkların tedavi edildiğini bilmediğini söyledi. Dünyada yaşayan her 4 insandan birinin de yaşamı boyunca ruhsal hastalıklardan etkilendiğini belirten Dr. Demirbek, ``Ruh hastalığının bu kadar yaygın olmasına karşılık, rahatsızlığı olanların çok küçük bir bölümü tedavi için başvuruyor. Bu rakamlar ülkemiz için de geçerli. Tedaviye başvurunun bu kadar az olmasının nedenleri arasında ruhsal hastalıkların belirtilerinin tanınmaması, ön yargılar, tedavi edebildiğinin bilinmemesi veya maddi imkânsızlıklar başta geliyor'' dedi.