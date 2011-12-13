-Yedeklik yoklaması ve ilk yoklama kalkacak TBMM (A.A) - 13.12.2011 - Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, yedeklik yoklamasını, ilk yoklamayı ve askerlik meclisinin kaldırılacağını söyledi. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2012 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ergün, askerlik işlemlerini kolaylaştırmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:''Yedeklik yoklamasını, ilk yoklamayı ve askerlik meclisini kaldıracağız" dedi. TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2012 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, şunları söyledi: ''Yedeklik yoklamasını, ilk yoklamayı ve askerlik meclisini kaldıracağız. Şu anda sadece günde iki kişinin geldiği askerlik şubelerimiz var. Yıllık 700'ün altında gelenler var. Mesafe de 45 dakikadan az ise ki zaten internet üzerinden yapılacak, o zaman bu askerlik şubelerini açık tutmanın bir faydası olmadığını düşünüyorum. Artık nüfus göçüyor, büyük illere geliyor. Nüfusu düşük olan ve göç veren illerdeki askerlik şubelerine ihtiyacın azaldığı görülmüştür.'' Yılmaz, füze kalkanı ile ilgili sözleşmenin ABD ile yapıldığını, ancak sözleşmenin içindeki maddede bunun NATO'ya devrine ilişkin hükümler olduğunu söyledi. Yılmaz, ''Bunun benzeri 2010 yılında İsrail'de kullanıldı. Dolayısıyla radarın NATO'nun amaçları doğrultusunda kullanılacağı yolunda hiçbir şüphemiz yoktur. Kaldı ki sözleşmedeki maddelere aykırı bir uygulamaya geçilmesi halinde bu sözleşmeyi iptal edebilme hakkımız da var. Radar, NATO ülkeleri dışında bir başka ülkenin savunması için kullanılırsa, sözleşmeyi iptal edebilme hakkımız var'' açıklamasında bulundu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, akaryakıtta şeker pancarı bazlı kimyasalları kullanmasına ilişkin 2013'ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemenin, şeker pancarı üretimi alanlarının da genişletilmesine imkan verebileceğini söyledi.