-YEDEK SUBAYLAR OY KULLANABİLİR Mİ? ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yedek subay öğrencilerin oy kullanamayacağına, ancak, 31 Mart 2011'e kadar asteğmenliğe atananların görev yerlerindeki ilçe seçim kuruluna başvurmaları halinde, askerlik nedeniyle kayıtları dondurulmuş ise kayıtlarının oy kullanılabilir hale getirilmesine, seçmen kütüğünde kaydı olmayanların görev durumunu gösteren belge ve adres bilgisi ile birlikte 31 Mart 2011'e kadar başvurarak kayıtlarını yaptırmak suretiyle oy kullanabileceklerine karar verdi. YSK'nın Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan kararında, Keskin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya 22 Mart 2011'de yazı gönderildiği belirtildi. Yazıda, 12 Haziran 2011'de yapılacak milletvekili genel seçiminde güncelleştirme işlemleri göz önünde bulundurularak, askerliğini yedek subay olarak yapanlarca, oy kullanıp kullanamayacaklarına dair Keskin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müracaatta bulunulduğunun bildirildiğine yer verilen kararda, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7. maddesinde, silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları, askeri öğrencilerin oy kullanamayacağının belirtildiğini, bu nedenle askerliğini yedek subay olarak yapanların oy kullanıp kullanamayacağına ilişkin görüş bildirilmesinin istendiği ifade edildi. YSK'nın kararında, Anayasa'nın 67. maddesinin 5. fıkrasında, ''Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespit edilir ve görevli hakimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır'' denildiği anımsatıldı. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 7. maddesinde, ''izinli bulunanlar da dahil olmak üzere silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları'', ''askeri öğrenciler'' ve ''ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların'' oy kullanamayacaklarının düzenlendiğine işaret edilen kararda, YSK'nın 7 Mart 2011 tarihli 2011/158 sayılı kararı ile kabul edilen Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek 140/I sayılı Genelgenin ''Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerine Yazılmayacak olanlar'' başlıklı 6. maddesinde de ''izinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin listelere yazılamayacağı'' hükmünün yer aldığı belirtildi. Kararda, şöyle denildi: ''Bu nedenle; yedek subay öğrencilerin oy kullanamayacağına; ancak, 31 Mart 2011 tarihine kadar asteğmenliğe nasb edenlerin bulundukları (görev yaptıkları) yer ilçe seçim kurulu başkanlığına Güncelleştirme Genelgesi çerçevesinde başvurmaları halinde, seçmen kütüğünde daha önce kaydı var olup da askerlik nedeniyle kayıtları dondurulmuş ise kayıtlarının oy kullanılabilir hale getirilmesi gerektiğine, seçmen kütüğünde kaydı olmayanların görev durumunu gösteren belge ve yerleşim yeri değişikliğine ilişkin adres bilgisi ile birlikte 31 Mart 2011 tarihine kadar müracaat ederek kayıtlarını yaptırmak suretiyle oylarını o yerde kullanabileceklerine karar verilmesi gerekmiştir.''