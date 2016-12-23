Yedek milletvekilliği pürüze neden olur mu?

Başbakan Binali Yıldırım’ın anayasa önerisi konusunda milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, çok sayıda milletvekili ‘yedek milletvekilliği’ düzenlemesini eleştirmiş, öneri metninden çıkarılması gerektiğini dile getirmişti. Bu eleştirilerin ardından AKP yönetiminin formül arayışına girdiği belirtilmişti.

AKP kanadından yürüyen bu tartışma gözleri Beştepe ve MHP kanadına çevirdi. Kulislerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yedek milletvekilliği konusunda milletvekillerinin çekincelerinin dikkate alınacağı bir düzenlemeye yaklaşımına dikkat çekiliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de AKP kanadından gelecek taleplere kapıyı aralayıp aralamayacağı da merak konusu.

Alınan bilgilere göre, AKP ile MHP kanadında resmi ir görüşme henüz yok. Ancak, MHP’nin kendi içinde bir değerlendirme yaptığı belirtiliyor.

AKP birden fazla madde de mi değişiklik yapacak?

AKP yönetiminin ‘yedek milletvekilliğinin’ dışında Cumhurbaşkanı olmak için getirilen doğuştan Türk olmak kriteri ile HSYK maddesinde değişikliğe gidebileceği söyleniyor. Balkan göçmenlerinin bu madde nedeniyle incinmelerinin AKP kanadında rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor.

Bu konuların netleşmesinin ardından AKP’nin düşük profilde giden Anayasa görüşmelerini hızlandıracakları ayrıca son değişiklikleri komisyonda yapılacağı de söyleniyor.