Yedek listeden üniversiteli olan 22 öğrencinin kaydı silindi

T24 - Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'ne yedek listeden çağrılıp kayıt yaptıran 22 öğrencinin üniversiteyle ilişiği kesildi. Öğrenciler ise olaya anlam veremediklerini belirterek, dava açmaya hazırlanıyor.







İddiaya göre Ege Üniversitesi BESYO'da yetenek sınavına giren yüzlerce öğrenci arasından 50 kontenjanlı Beden Öğretmenliği Bölümü'nü asil listeden kazanan öğrencilere tanınan süre içinde gelip kesin kayıtlarını yaptırmaları istendi.



Asil listeden kontenjan dolmaması üzerine internetten duyuru yapıldı, yedekte yer alan 22 öğrencinin isimleri yayınlanarak, kayıt yapmaya hak kazandıkları bildirildi.



Çoğu Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Yüksekokulları, EÜ BESYO'da antrenörlük, yöneticilik bölümlerini ya da spor dışında başka fakülteleri kazanıp kayıt yaptıran 22 öğrenci, yedekten hak kazanınca kayıtlarını silip EÜ'ye geldi.

Kayıt yaptırdılar



Kimi daha iyi üniversite, daha iyi bölüm, kimi yaşadığı kentte üniversite okuma düşüncesiyle harcını yatırdı, kayıt yaptırıp EÜ'nün öğrencisi oldu.



22 genç akademik yılın açılmasıyla birlikte derslere girmeye başlarken dün bazı öğrencilere Rektörlükten gönderilen 'Kaydınız silinmiştir' yazısı gençleri şoka soktu.



Öğrenciler, gerçeği anlamak için öğrenci işleri, rektörlük, bölüm yetkililerinin kapısını aşındırdı.



Karşılarında muhatap bulamamalarına karşın kendilerine 'üniversite öğrenciliğiniz bitmiştir' denildiğini belirten Nesil Dinçelmas arkadaşları adına şunları söyledi: "Biz düne kadar öğrenciydik, artık değiliz. Kayıt sırasında bir yanlışlık olmuş. Öğleden önce ve sonra yapılan kayıtlar birbirine karışmış bir kısmı kaybolmuş. Daha sonra eldeki kayıtlar doğru zannedilip yedeklerden biz çağrılmışız. Hemen hemen tüm öğrenciler bir başka üniversiteyi kazandığı halde yedekten çağrılınca kesin kayıtlarını sildirip EÜ'ye gelen öğrenciler.



Hepimiz kayıtlarımızı yaptırdık, bir buçuk aydır okuldayız. İlişiğimiz kesilmiş, bunu dün birkaç arkadaşımızın eline gelen yazıyla öğrendik. O sırada da dersteydik. Bu yazı bizleri şok etti. Hocalarımıza sorduk. Güya bölüm yetkilileri YÖK'e yazı yazıp, 22 öğrenciyi okutma kapasiteleri olduğunu bildirmiş. YÖK kabul etmemiş. Bir daha yazmışlar, YÖK ikinci kez 50 kontenjanlı bölümde 72 öğrenci okuyamaz diyerek reddetmiş. Okulla ilişiğimizin bu nedenle kesildiği söyleniyor. Düne kadar öğrenciydik, artık değiliz iki okulu da kazanmış olmamıza rağmen açıkta kaldık."

Memura soruşturma açıldı



Bir başka öğrenci de asil listeden kontenjanın dolmasına karşın açık varmış gibi 22 öğrenciyi kayda çağıran öğrenci işlerindeki memur hakkında soruşturma açıldığını belirterek, "Hocalarımız bu memur hakkında soruşturma açıldığını söylüyor. O memuru ipe götürseler bize faydası var mı? Birinin hatası 22 öğrencinin geleceğini karartıyor, biz derdimizi dinleyecek muhatap bulamıyoruzö diye dert yandı.



Üniversite yönetimine tepki gösteren aileleri de kampusta bir araya geldi.



Avukatla yol haritası çizmeye çalışan yakınları, "Yaşanlar inanılır gibi değil. Çocuklarımız başka üniversiteleri kazanıp kesin kayıt yaptırmalarına karşın yanımızda okusunlar istedik. Kayıtlarını sildirip buraya yaptırdılar. Derslere başladıktan 1.5 ay sonra kaydınız silindi, ne demek? Üniversite büyük bir suç işliyor. 22 öğrencinin geleceğiyle, kaderiyle oynuyor. Bu ayıbı temizlemek için ise bir şey yapmıyor. Ancak biz çocuklarımızın hakkını yargıda arayacağız" dedi.



Öğrencilerin vekaletini alarak pazartesi günü dava açacaklarını belirten avukat İzzet Öztürk, gençlerin bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğunu, ellerindeki belgelerin de bunun kanıtı olduğunu söyledi.



