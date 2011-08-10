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YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

10 Ağustos 2011 16:45

-YDUS SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2011-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonuçlarını açıkladı. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz 2011'de yapılan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.  Adayların sınav sonuçlarını ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekleri kaydedilen açıklamada, adayların adreslerine sınav sonuç belgesi gönderilmeyeceği bildirildi. Sınava giren adayların kendi cevap kağıtlarının görüntüsünü, http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecekleri ifade edilen açıklamada, bu uygulamanın, adayı bilgilendirme amacıyla yapıldığı, görüntülenen sayfanın belge niteliği taşımadığı vurgulandı. Açıklamada, her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgilerin esas alınacağı belirtildi. 2011-YDUS'a 2 bin 325 adayın katıldığı bildirilen açıklamada, sınavla ilgili madde analizleri ve uzman raporlarının sonuçlarına göre ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara yer verildi. Buna göre, sınavın Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Testi master kitapçığında yer alan 28. sorunun doğru cevabının C seçeneği olarak, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Testi master kitapçığında yer alan 56. sorunun doğru cevabının B seçeneği olarak ve Genel Cerrahi Testi master kitapçığında yer alan 61. sorunun doğru cevabının A seçeneği olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Kadın Hastalıkları ve Doğum Testi master kitapçığında yer alan 61. sorunun doğru cevabının B seçeneği olarak bildirilmesine rağmen soru kökünde eksik bilgi verildiği için, Genel Cerrahi Testi master kitapçığında yer alan 48. sorunun doğru cevabının C seçeneği olarak bildirilmesine rağmen soru kökünde hata olduğu için, Genel Cerrahi Testi master kitapçığında yer alan 79. sorunun doğru cevabının E seçeneği olarak bildirilmesine rağmen iki doğru cevap bulunduğu için, Genel Cerrahi Testi master kitapçığında yer alan 85. sorunun doğru cevabının C seçeneği olarak bildirilmesine rağmen soru kökünde hata olduğu için, Göğüs Hastalıkları Testi master kitapçığında yer alan 63. sorunun doğru cevabının B seçeneği olarak bildirilmesine rağmen iki doğru cevap bulunduğu için, Göğüs Hastalıkları Testi master kitapçığında yer alan 67. sorunun doğru cevabının D seçeneği olarak bildirilmesine rağmen tüm seçeneklerin doğru olduğu tespit edildiği için bu soruların iptal edilmesine ve değerlendirilmenin ilgili testlere cevap veren adayların tamamı tarafından doğru cevaplandığı kabul edilerek yapılmasına karar verildi. Tercih işlemleri, yarından itibaren 17 Ağustosa kadar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Tercih kılavuzu da yarından itibaren ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak.

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