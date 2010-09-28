-YDUS İÇİN BAŞVURULAR 4 EKİME KADAR ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - KPSS'deki kopya iddiaları nedeniyle ÖSYM tarafından başvuruları ertelenen sınavlardan biri olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonbahar dönemi için yarından itibaren 4 Ekime kadar başvuru alınacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 24 Ekim 2010'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular 29 Eylül-4 Ekim arasında ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ve tıp fakültesi bulunan üniversite rektörlüklerine yapılacak. Sınav için, 50 TL ücret alınacak. Bu arada, yine ertelenen sınavlardan biri olan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (KPDS) başvuruları da 4-13 Ekim arasında yapılacak. Başvuruları ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleriyle, üniversite rektörlükleri alacak. KPDS, 5 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav ücreti olarak 40 TL ödenecek.