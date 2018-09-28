YDÜ KKTC'yi Kore'de temsil etti

LEFKOŞA, (DHA) -YAKIN Doğu Üniversitesi\'nden (YDÜ) Prof. Dr. Cavit Atalar, Kore’de gerçekleştirilen \'2018 Gelecek Şehir Forumu Sempozyumu\'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsilen konuşmacı olarak katıldı.

10 ülkeden 12 davetli konuşmacının yer aldığı sempozyumda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, ‘Tarihi ve Şimdiki Kıbrıs Şehirleri’ isimli bildiri sundu.

“EN BÜYÜK DEPREM 1996 YILINDAYDI\"

Tarihi Kıbrıs şehirlerinin neredeyse tamamının depremler neticesinde yıkıldığını dile getiren Prof. Dr. Cavit Atalar, “Bu şehirlerin birkaçı yeniden inşa edildi, birkaçı terk edildi ve yakınlarında yeni şehirler kuruldu. Son 130 yıl içerisinde Kıbrıs’ta meydan gelen en hasarlı deprem 1953 yılında çifte Baf depremiydi. Bu depremde 64’e yakın insan hayatını kaybetti. Bu dönem içerisinde en hasarlı depremler 1941, 1953 (çifte deprem) 1995, 1996 ve 1999 depremleriydi. Aynı zamanda Kıbrıs’ta son 30 yılda kaydedilen en büyük deprem 9 Ekim 1996’da 6.8-6.9 büyüklüğünde meydana geldi\" dedi.

Prof. Dr. Atalar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in onursal başkanlığında ve Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği (ISSMGE) himayelerinde gerçekleştirilen, ‘Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği\'nde Yeni Gelişmeler’ uluslararası konferanslarına yaptığı katkılar için Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği Asya Başkanı Prof. Dr. Eun Chul Shin’e teşekkürlerini sundu.

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