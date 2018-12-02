T24 LogoT24 Logo
Gündem

YDS'ye geç kalanlar salona alınmadı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) geç kalan öğrenciler, salona alınmadı

02 Aralık 2018 16:24

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı\'na (YDS) geç kalan öğrenciler, salona alınmadı.
​Kayseri\'de, ÖSYM\'nin düzenlediği YDS\'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı. Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını ise, kantinlerde emanete verdi. Bazı adaylar ise 180 dakikalık sınava geç kalmamak için zamanla yarıştı. Adaylardan bazılarının, 15 dakika kuralının geçerli olduğu, saat 10.00\'da başlayan sınav için salonlara alınmadığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDSYDSAdaylarBazıAdaylardanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24